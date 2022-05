Espadas se compromete en Montoro a "movilizar recursos" para el olivar y no a "confrontar"

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha comprometido este jueves en Montoro, durante su visita a la Feria del Olivo, a que cuando sea presidente de la Junta volverá a Montoro para hablar de "movilizar recursos" para el sector olivarero y no a "confrontar", que es lo que, a su juicio, hace ahora el PP-A desde el Gobierno andaluz.

En declaraciones a los periodistas junto a la cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz, Isabel Ambrosio; la vicepresidenta primera de la Diputación cordobesa, la socialista Lola Amo, y la alcaldesa de Montoro y también candidata del PSOE a la Cámara autonómica, Ana Romero, el líder de los socialistas andaluces ha afirmado que su compromiso "está en línea con lo realizado por el Gobierno central".

En consecuencia, "cuando venga aquí a la Feria del Olivo de Montoro el próximo año, será para hablar de la Junta y de movilización de recursos, desde la responsabilidad de quien viene a hablar y a resolver, frente a quien viene a confrontar, con la sonrisita floja de quien se cree que todo está dicho y que el 19 de junio sobra".

De hecho, en opinión de Espadas, "hay que agradecer al Gobierno de España" su "sensibilidad", por "recoger las inquietudes del sector agrícola, con importantes ayudas anunciadas ayer por el ministro Planas, trabajadas entre todos para que la nueva PAC suponga avance y modernización para el sector del olivar, y con medidas específicas para el olivar tradicional".

Estas ayudas, según ha precisado, se unen a reducciones fiscales en en el IRPF "para más de 270.000 agricultores y ganaderos en Andalucía, y no hablamos de ayudas puntuales", de modo que, "en un momento de sequía y de subida de costes por materiales y energía, el campo andaluz se encuentra la respuesta del Gobierno de España", con seriedad y "con un presidente capaz de estar a la altura", pero que tiene "en frente a un PP en la oposición que no está cuando se le necesita y que vota no".

Entre tanto, según ha resaltado el líder de los socialistas andaluces, "desde el PSOE trabajamos con el sector para conseguir avances porque, más allá de la propaganda y de la confrontación" del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), "hay vida para resolver los problemas de la andaluces".

A este respecto, Espadas ha lamentado que este miércoles no escuchó "la felicitación de Moreno al Gobierno, y eso ilegitima su continua confrontación improcedente", pues responsables del Ejecutivo andaluz llegaro "ayer a la Feria del Olivo, no a anunciar nada para el sector, pero sí a seguir confrontando y a poner palos en las ruedas ante el trabajo estatal serio y riguroso. El Gobierno andaluz debe ejercer sus competencias ante un sector que lo necesita".

En definitiva y según ha concluido Espadas, "si no fuera por el Gobierno de España, la agricultura y ganadería no estarían en la situación actual, ni tendrían ahora la perspectiva de futuro que tienen de modernización, innovación e inversión".