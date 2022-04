'Érase una vez... Cañete de las Torres': Calles en Flor transformará este pueblo de Córdoba en un lugar de cuento

La localidad de Cañete de las Torres se convertirá en un cuento durante todo el puente de Mayo gracias a la tercera edición del festival Calles en Flor, que en esta ocasión se desarrolla bajo el lema Érase una vez... y en el que siete artistas florales llegados desde diferentes puntos ofrecerán su particular visión de otros tantos cuentos infantiles. Y no solo eso. Entre este jueves, 28 de abril, y el próximo lunes, 1 de mayo, el municipio cordobés preparará un salmorejo de récord y vivirá una particular guerrilla floral.

El alcalde, Félix Romero (PP), ha subrayado este miércoles que la localidad pone así su granito de arena al Mayo Festivo cordobés. Y lo hace, además, con la idea de "rejuvenecer la edad de los participantes", por lo que ha confiado en sumar a los visitantes de otros años el turismo familiar y el juvenil. Asimismo, ha apuntado que otro de los retos del festival cañetero es "ayudar a dinamizar y desarrollar económicamente la localidad, con un mensaje de paz de manos de los jóvenes del pueblo".

El programa de Calles en Flor contempla cerca de un centenar de intervenciones que tratan de "unir la tradición y la contemporaneidad". Además de los concursos de rejas y balcones, cruces, terrazas en flor y escaparates, el acto central del certamen será la intervención de siete artistas de ámbito nacional que recrearán otros tantos cuentos infantiles.

Entre ellos está Laura Segura, de Pedrera (Sevilla). Licenciada en Bellas Artes y máster en Producción e Investigación en Arte por la Universidad de Granada, realizará en el Castillo la intervención Una trenza de hierba sagrada, inspirada en el cuento Rapunzel de los hermanos Grimm. Ya desde muy pequeña, cuenta, soñaba con creaciones en volumen que sus manos daban forma a través del barro, las ramas y cualquier elemento que encontraba a su alcance. Ahora sigue dando forma a sus sueños con ingredientes naturales con una fuerte carga simbólica, como la cera de abeja, las raíces, el papel de arroz, el hilo de seda o el barro.

José Miguel Reina, afincado en Valencia, lleva años trabajando en el sector floral y realiza trabajos por toda España e incluso en el extranjero, ya que actualmente cuenta con encargos en Luxemburgo y República Dominicana. Intervendrá en la plaza de Santa Ana, donde recreará el cuento La bella y la bestia desde la inspiración del barroco y los espacios palaciegos del siglo XVIII.

La sevillana Montse Caraballo, por su parte, ofrecerá en la calle Arco una visión particular del arco Juan y las habas mágicas. La creadora andaluza lleva casi dos décadas dedicada a diversas disciplinas artísticas, entre ellas la pintura, y desde muy joven comenzó a presentar su obra en una gran cantidad de exposiciones por diferentes y numerosas ciudades del panorama nacional e internacional. Ha expuesto en Madrid, Barcelona, Nueva York, Shangái, Ámsterdam, Seúl o Nueva Delhi.

Mientras, el montillano David García, especializado en arquitectura efímera, ubicará su obra Nunca jamás en la Calzada de la Patrona inspirada en el cuento Momo, de Michael Ende. Formado en la escuela Matosinhos de la ciudad portuguesa de Oporto y en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, García cuenta con más de un lustro de experiencia y asegura que le gusta trabajar “tejiendo las costuras de las necesidades”.

Un salmorejo de récord

El alcalde cañetero ha subrayado que la participación ciudadana es otros de los elementos principales de Calles en Flor a través de asociaciones de la localidad, concretamente con la celebración del concurso de calles. El lunes, además, está prevista la elaboración del salmorejo más grande del mundo, con 550 kilos a cargo del chef Matías Vega. Todos los cañeteros y los visitantes que acudan al Parque de Andalucía podrán degustar este plato típico cordobés de manera gratuita.

Por otra parte, entre las novedades que presenta el programa ha destacado el taller formativo de etnobotánica, que tendrá lugar este viernes por la tarde. Asimismo, habrá un pasacalles de personajes infantiles a lo largo de estos días, y serán "especiales los que se celebrarán el sábado y el domingo, ya que queremos ofrecer desde el Ayuntamiento un espacio de ilusión y fantasía de los más pequeños".

El lunes concluirá el festival con la una guerrilla floral en la que los jóvenes del pueblo reinterpretarán las obras florales que estarán expuestas en Cañete de las Torres desde el jueves 28, "creando nuevas intervenciones artísticas con una temática totalmente nueva y que se centrará en la paz como actualidad social".

"El Mayo Cordobés y el mundo de las flores y sus festividades no entienden de edades y deben vincularse no solo a personas más mayores y a tradiciones como los concursos de rejas y balcones y cruces, sino que deben dar más juego y generar nuevas generaciones que cojan el testigo", ha animado Romero a descubrir estos días.