Enrique López Rejano gana el concurso de carteles contra la violencia de género de Puente Genil

La obra La educación es nuestra mejor arma, de Enrique López Rejano, ha resultado ganadora del octavo concurso de carteles contra la violencia de género que organiza, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, logrando así los 300 euros de premios.

El segundo, dotado con 150 euros, ha sido para el cartel Y cuando me faltaron fuerzas, me crecieron alas, de Almudena Ruiz Carmona. En tercera posición, logrando un premio de 50 euros, la obra “Rompe las cadenas, no los corazones”, de David de Sousa, valorando y puntuando el jurado la originalidad y eficacia anunciadora de las obras presentadas al concurso.

La entrega de premios se ha llevado a cabo este jueves 9 de noviembre en el Salón de Exposiciones de la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez.

Durante el acto, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Asunción César (PP), ha destacado la alta participación, con 16 trabajos presentados a concurso, así como la calidad de los mismos.

Por su parte, el ganador, Enrique López Rejano, ha explicado que su idea era reflejar la importancia de la educación como herramienta fundamental para prevenir la violencia de género. "He utilizado la palabra arma, quizás un poco fuerte, pero pienso que la educación es la base de todo y es de donde deben partir este tipo de iniciativas", ha indicado.