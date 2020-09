Educación no retrasará el curso en La Rambla y Montalbán pero estudiará la semipresencialidad

La Delegación de Educación de la Junta en Córdoba ha aclarado que el inicio del curso escolar "no se retrasará" en los municipios de La Rambla y Montalbán, como han pedido sus respectivos ayuntamientos, debido a la alta incidencia del covid en ambas localidades, si bien Educación no descarta adoptar otras medidas, como que la asistencia a clase pueda ser "semipresencial o no presencial", mediante el uso de "medios telemáticos", si así "lo aconseja" la Delegación de Salud de la Junta, que ya estudia la situación.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación de Educación, las cuales han precisado que, aunque no han recibido la petición directa de los propios centros educativos de estas localidades, para que se retrase el comienzo del curso, sí que han atendido la solicitud que, en tal sentido, han hecho los consistorios respectivos y de la que ya dieron "traslado a la Delegación de Salud".

Será ésta, según han precisado desde la Delegación de Educación, la que determine si es preciso adoptar alguna medida especial, como las ya mencionadas de que la asistencia a las aulas pueda no ser presencial en algún centro educativo de La Rambla y Montalbán, lo cual iría más allá de las medidas ya previstas para todos los centros educativos de la provincia, al objeto de hacer lo más seguro posible el retorno de los escolares a las aulas, tanto en Educación Primaria, como en Secundaria, cuyas clases comenzarán el 10 y el 15 de septiembre, respectivamente.

Nueva petición

Esta aclaración de la Junta se ha producido después de que el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz (IU), haya anunciado a través del Facebook del Ayuntamiento, consultado por Europa Press, que el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez (PP), y el mismo, han solicitado conjuntamente "a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, para que se tramite con la Delegación de Educación", el que se retrase el inicio del curso en "el Instituto de Bachillerato de La Rambla", al que acuden alumnos, tanto de éste último municipio, como de Montalbán.

El argumento que sustenta esta nueva petición, que se suma a la de que se retrase el comienzo del curso en los centros de Primaria de ambos municipios, es el mismo, la "excepcionalidad de la situación" provocada por el aumento de positivos por coronavirus en las últimas semanas en ambas localidades, "que suman 13.000 habitantes" y acumulan entre ambas "más de 350 casos confirmados" de covid-19, según ha resaltado Ruz, quien ha opinado que, ante ello, "habrá que poner medios", tanto en el ámbito educativo como en otros, señalando que "tendrá que ponerlos quien tiene el mando en Salud en Andalucía, que es la Junta".