Educación insiste en una segunda valoración para el menor con autismo

Una segunda valoración hecha por un equipo experto en el trastorno autista. Es la propuesta que volvió ayer a lanzar el delegado de Educación, Antonio José López, a la familia del menor que padece trastorno autista y que ha rechazo matricular al pequeño en el colegio Carlos III este curso. Este proceso surge, según anotó el delegado, "por el cambio de dictamen del menor" al pasar de ciclo de Infantil a Primaria. Hasta entonces, el pequeño se encontraba en modalidad B, es decir, en un aula ordinaria con asistencia a aula de apoyo en períodos variables. Sin embargo, tras la valoración pertinente la valoración pasó al nivel C, que corresponde a un centro ordinario con aula específica. Pues bien, llegado este momento en el colegio Nelson Mandela -en el que estaba matriculado el niño, junto a su hermano- no hay una aula de estas características en Primaria. Ante estas circunstancias, anotó López, la Administración tiene que buscar una plaza "de ese recurso que no existe en el Nelson Mandela y se ha buscado otro". En este caso, ese otro recurso se encuentra en el colegio Carlos III -un aula específica que garantiza la atención completa del pequeño-, y que se encuentra ubicado a 400 metros del domicilio de esta familia de La Carlota, siempre según el relato del delegado de Educación, quien añadió que la semana pasada se ofreció a los padres hacer una segunda valoración para evaluar las necesidades de apoyo educativo que presenta el alumno en la actualidad, pero que rechazó.

Mientras tanto, el niño sigue sin asistir a clase incumpliendo la obligación de estar escolarizado. Ante ello, López avanzó que un "técnico se pondrá en contacto con la familia para recordar el derecho a la Educación que tiene el niño". El delegado, además, se mostró confiado en que la familia del pequeño reconsidere su postura "lo antes posible" y haga uso del recurso del que se ha dispuesto en el colegio Carlos III.

Sin embargo, la postura de la familia permanece igual y ayer, la madre del menor, Concepción Sierra, aseguró a el Día que continúan con la presentación de una demanda contra la Delegación de Educación y que no están dispuestos a retroceder. En su defensa, alegó que cuentan con informes de expertos que desaconsejan el cambio del niño del centro Nelson Mandela. La madre, además, se preguntó que "para qué y por qué ahora" habría que hacer una nueva valoración.

La familia, además, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en change.org en la que al cierre de esta edición había registrados más de 114.000 apoyos.

La Junta, por otra parte, recordó que en la zona de La Carlota, en un radio de 12 kilómetros, hay cuatro unidades específicas, una en Secundaria y tres en Primaria, por lo que están cubiertas las necesidades de la población existente. Insistió en que la demanda de escolarización del menor "está resuelta con todas las garantías educativas en el colegio Carlos III, donde un especialista en este trastorno le atenderá".