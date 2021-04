Educación niega el cierre de la Escuela Infantil Vicente Nacarino de Palma del Río

La delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha visitado este miércoles la Escuela Infantil Vicente Nacarino de Palma del Río y ha negado el cierre de este centro educativo. En ese sentido, ha asegurado que en un encuentro mantenido el 27 de enero con la alcaldesa de Palma del Río y las directoras de esta escuela infantil y del colegio Ferrobús, "ya se comunicó que no se estaba barajando la posibilidad del cierre de esta escuela infantil, sino que simplemente estábamos trabajando en el proceso de escolarización para el curso 2021-2022, que ya se estaba desarrollando el día 14 de enero, cuando se mantuvo una reunión con las directoras de ambos centros educativos".

Troncoso ha recordado que en ambas reuniones se realizó una trayectoria por los datos de escolarización desde el curso 2017-2018, "en el que no se recibieron solicitudes en el curso de tres años del segundo ciclo de Educación Infantil". Este hecho arrastró una pérdida de unidades en los cursos siguientes, puesto que en el 2018-2019 no había unidad de cuatro años y en el 2019-2020 no había solicitudes para cinco años.

Según ha dicho, "la previsión para el curso escolar 2021-2022 es de 24 alumnos en el tramo de segundo ciclo de Educación Infantil". Cuando finalice el proceso de escolarización, a mediados de septiembre, y se formalicen matrículas "se estudiarán las unidades que corresponden en los centros educativos y en esta escuela infantil", ha aclarado la delegada.

"La colaboración institucional es muy importante en Educación, ya que solo aunando esfuerzos se consigue nuestro objetivo prioritario: ofrecerle al alumnado una educación de calidad", ha indicado. Por ello, ha asegurado que la Delegación "está abierta siempre al diálogo y a las propuestas que nos llegan desde los centros educativos y desde los ayuntamientos", refiriéndose a la propuesta de la alcaldesa de Palma del Río de ofertar un aula matinal y un comedor para este centro escolar.

En ese sentido, Troncoso ha señalado que ofertar estos servicios complementarios en la escuela. Vicente Nacarino ha sido estudiado por la Delegación Territorial y tratado en las reuniones con los padres y la alcaldesa, pero "actualmente no vemos viable su oferta". Según manifiesta, "hay que tener en cuenta que para el curso siguiente hay 24 solicitudes y, posiblemente, no todas las familias soliciten el servicio de comedor, por lo que, como ha ocurrido en otros centros educativos, la licitación quede desierta".

Por último, la delegada ha adelantado las actuaciones previstas en los próximos meses para la supresión de las barreras arquitectónicas del Colegio Ferrobús, con una inversión de unos 70.000 euros.