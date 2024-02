La Diputación de Córdoba aprueba "los presupuestos provinciales más sociales de su historia"

La Corporación provincial ha aprobado en Pleno de forma inicial los presupuestos de la Diputación para 2024, "los presupuestos más sociales de la historia de la institución", según ha defendido la delegada de Hacienda, Ana Rosa Ruz. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU y Vox. Ruz ha insistido en que "la gran apuesta de este presupuesto es la cuestión social, el bienestar de los ciudadanos de nuestra provincia, con un 10,24% de más inversión en esta cuestión que la que recogían las cuentas de 2023 hasta alcanzar los 93,2 millones de euros".

La diputada de Hacienda ha explicado que, de esos 93,2 millones de euros, "más de 65 irán destinados a la ayuda a domicilio de personas dependientes y 15,5 millones de euros serán los correspondientes a la transferencia que esta Diputación hará al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para la implementación de nuestras políticas sociales. Hemos de estar con los que más lo necesitan y se demuestra en el presupuesto, con la cifra más alta de la historia de la Diputación en atención social", ha aseverado.

Se trata de unas cuentas que vuelven a subir -al igual que ocurre de manera ininterrumpida desde 2018, y que se cifran en 302,6 millones de euros, un 0,72% más que en 2023, y que, incluyendo las cuentas de kas empresas y organismos autónomos, se sitúa en los 385,9 millones, un 1,82% más, lo que supone la cifra más elevada de la historia. “Tras el social, el segundo eje de estas cuentas son las mejoras en infraestructuras, un apartado en el que vuelven a recogerse obras y mejoras en materia hidráulica. Se enmarcan aquí el Plan Provincial de Obras y Servicios (11,4 millones), las subvenciones para materiales del PFEA (7,3), la Mejora de la Red Viaria (22), el Plan en Entornos Rurales (un millón), el Plan de Aldeas (1,6), el de Protección y Mejora del Medio Ambiente (2,44) y el de Desarrollo e Investigación Agrícola (2,48)" ha continuado Ruz.

La diputada de Hacienda ha recordado que otro pilar de los presupuestos de 2023 es el empleo y el emprendimiento, destinando a este fin 2.775.610 euros, un millón más que en 2023, con el objetivo de impulsar este ámbito “poniéndose de manifiesto el compromiso de la Diputación con la actividad económica y empresarial, pero también con nuestros jóvenes, lo que nos permite, además, afrontar uno de nuestros grandes retos, el demográfico". Se incluyen en este ámbito los programas Diputación Contrata (1,5 millones), Más Empleo y Oportunidad (400.000 euros), Dinamización de la Economía Social (265.000 euros), Empresas, Formación y Empleo (500.000 euros), convenios con las mancomunidades para la creación de empleo (225.611 euros) y Emplea Mujer (150.000 euros).

El último de los pilares es el que atiende al saneamiento de las empresas públicas, un esfuerzo importante que realizamos y que, sin duda, redundará en una mejor prestación de servicios para los cordobeses y cordobesas”, ha apostillado Ruz. Se incluyen aquí los cinco millones de euros inyectados a Emproacsa para gastos de funcionamiento, a los que se suman otros cinco millones para inversión en obras hidráulicas e infraestructuras básicas con el objetivo de afrontar el gran reto del agua. A estas cuantías se suman las asignadas a otras empresas provinciales para garantizar su funcionamiento; 2,02 millones a Epremasa para gastos de funcionamiento y 13,7 millones para el Consorcio de Bomberos.

El debate

El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha justificado la abstención de su grupo "por responsabilidad". "Ante la negativa de Vox e IU que se dan la mano en hacer políticas con el no por el no, sin intentar llegar a acuerdos en beneficio de los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, nosotros vamos a abstenernos por responsabilidad, para que esas cuantías económicas, esos 302 millones de euros se pongan en carga y hagan que se desarrolle la provincia tanto económica como socialmente", ha sentenciado.

No obstante, Romero ha defendido que se trata de unos presupuestos que han llegado muy tarde, "porque deberían de haber entrado en vigor el pasado 1 de enero", ya que, según ha defendido, "los ayuntamientos no pueden aprobar aún sus propios presupuestos al no saber las cuantías económicas que van a percibir de la Diputación". Y ha lamentado que "tenemos claro que por la tardanza en su aprobación va a suponer un menor grado de ejecución de los mismos y los municipios de la provincia no tendrán el desarrollo económico y social que se merecen".

"Hoy es un día triste, un día de luto, porque estos presupuestos son la muerte de los municipios de la provincia de Córdoba, son los presupuestos más regresivos de los últimos ocho años", ha sentenciado la portavoz de IU, Irene Ruiz. La portavoz de IU ha reprochado al presidente de la institución, Salvador Fuentes, "la falta de negociación con los grupos" a la hora de diseñar las cuentas. "Son unos presupuestos de retroceso, con una merma considerable en la capacidad de inversión en los municipios. Por más que el señor presidente haya dicho que son los más altos de la historia eso es mentira; la variación que ha habido con respecto a los de 2023 es solo un 0,76%. Eso y nada es prácticamente lo mismo, máxime si tenemos en cuenta cómo ha subido el coste de la vida y los costes de producción", ha defendido Ruiz, quien ha lamentado que, por ejemplo, "las inversiones reales bajen un 16%".

Por su parte, la portavoz de Vox, Yolanda Almagro, ha incidido en que "estamos a 21 de febrero y estamos aprobando el presupuesto con un retraso de cuatro meses; tendríamos que haberlos estudiado a tiempo, esta gestión debería de haberse hecho en octubre de 2023 y nos encontramos en febrero del 21 con una rapidez en la elaboración de las cuentas de los organismos provinciales que en apenas 15 días hemos tenido que digerir, y digo bien digerir, porque se nos han impuesto sin margen de maniobra y sin ni poder negociar ninguna partida". "Consideramos que no son formas para plantear un Presupuesto de un Gobierno en minoría, si el Gobierno del PP hubiera querido hacer un giro de verdad en las políticas desastrosas de la izquierda lo hubiera planteado de otras manera", ha añadido.