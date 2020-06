La Diputación de Córdoba y la UCO se unen para evitar la despoblación rural de la provincia

La lucha contra la despoblación en el mundo rural es una de las batallas que mantienen las instituciones de la provincia. Desde los ayuntamientos y la Diputación de Córdoba trabajan para evitar que los municipios pierdan vecinos de forma sangrante, como pasa especialmente en las poblaciones con menos de 10.000 habitantes y las aldeas. Para combatir estos efectos, el ente provincial y la Universidad de Córdoba han unido sus fuerzas ahora con un programa de colaboración.

Lo han hecho con la creación de la Cátedra Repobla para la innovación rural abierta, una nueva vía de cooperación que permite "hacer frente a cuestiones estructurales para el desarrollo de la provincia". Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, en la presentación del acuerdo. El también edil de Rute ha detallado que la colaboración durará hasta 2023 y tendrá un presupuesto anual de 25.000 euros.

El presidente ha recordado que se trata de "un problema que nos atañe a todos y tenemos que ser la solución", con el objetivo de "propiciar la fijación de la población". En este sentido, ha apuntado la importancia de las comunicaciones con el resto de municipios de la provincia y de Andalucía, uno de los factores más influyentes. También ha recordado la aplicación de planes como el Plan de Aldeas o la promoción del empleo en la zona norte.

Además, Ruiz ha resaltado que se debe poner el foco en el apoyo de "sectores importantes, como son la agricultura, el turismo y determinadas industrias". Por eso, ha destacado "la implicación de la UCO" en este aspecto, acciones que se ven reforzadas con la Cátedra Repobla para la innovación rural abierta.

El rector de la Universidad, José Carlos Gómez-Villamandos, ha destacado que esto supone "un paso importante en el compromiso con el desarrollo de la provincia", si bien aún faltan por definir las líneas de investigación específicas. La institución académica potencia su relación con la provincia a través de la promoción de las prácticas en el sector público y privado de Córdoba, a lo que se suma la presencia de la Escuela Politécnica Superior en Belmez.

En este sentido, Gómez-Villamandos ha recordado que la UCO intenta "fijar la juventud al terreno provincial para favorecer a nuestro entorno más cercano". Desde su punto de vista, la clave está en "favorecer que la juventud lo vea como una oportunidad" para su futuro y su desarrollo profesional y vital.

La cátedra, por tanto, "contribuye al desarrollo económico y social" de Córdoba, enfocando sus esfuerzos en la promoción de "negocios y economía sostenible". El rector ha afirmado que "la investigación, si no se traduce en algo tangible, no sirve para nada", por lo que ha señalado que esperan resultados "a medio y largo plazo". La premisa es "que nuestros pueblos no pierdan personas", a la vez que se busca atraer nuevos vecinos a estas poblaciones.