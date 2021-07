La Diputación de Córdoba demanda a la Junta que finalice la red secundaria de La Colada

La Diputación de Córdoba ha aprobado en Pleno una moción -que ha llegado a la sesión de la mano del PSOE- por la que se pide a la Junta de Andalucía que construya la red secundaria del embalse de La Colada, ubicado en Los Pedroches. La moción ha contado con el apoyo de IU, Cs y Vox y la abstención del PP, que había presentado una enmienda que no ha sido tenida en cuenta en la que se demandaba que Emproacsa construyera depósitos de agua para almacenamiento que pudieran ser utilizados por los ganaderos del Norte de la provincia, a los que debe suministrar agua el pantano.

En concreto, la moción es en defensa del agua pública y su importancia para el sector ganadero del Norte de la provincia, mostrando su preocupación por la situación económica generada de esta necesidad. El portavoz socialista, Esteban Morales, encargado de defenderla, ha demandado a los organismos de cuenca, como se recoge en la mismo, con competencias en el ámbito de la provincia de Córdoba no reducir las actuales concesiones administrativas en virtud de las cuales se abastece por medio de los servicios supramunicipales gestionados por la Diputación de Córdoba, a través través de su entidad instrumental, Emproacsa-Aguas de Córdoba.

Asimismo, Morales ha solicitado la "creación de una comisión en la que se encuentren representadas la Administración Central del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación provincial que aborde una cooperación adecuada para la definición de las necesidades y la financiación de las obras precisas para asegurar el abastecimiento a la población, así como que se mantenga la asignación de recursos hídricos a la Confederación hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana". A su vez, ha pedido a la Junta de Andalucía la "finalización de las obras de conducción del Embalse de La Colada, para solventar la problemática existente de abastecimiento a las explotaciones ganaderas de la zona, motor económico de esta comarca" y ha añadido que "ya es hora de acabar con los dos años de escasez de inversiones en infraestructuras hidráulicas en nuestra provincia".

El portavoz de Vox, Rafael Saco, ha insistido en que "volvemos a hablar de agua en este Pleno y es que su escasez o mala gestión es una losa para la provincia y sobre todo para el Norte,. Toas las administraciones tienen que aunar fuerzas para acabar con este problema. Mientras que la diputada de Cs, Erika Navarro, ha sentenciado que el voto de su grupo era a favor dado que "todo lo que sea facilitar el agua a los sectores ganaderos nos parece bien".

Por su parte, el diputado de IU Manuel Olmo ha destacado que "la moción la vemos necesaria porque aborda diferentes aspectos sobre un recurso importante para el desarrollo de nuestra provincia", para añadir que "el agua siempre se ha utilizado como arma arrojadiza entre PSOE y PP, un ejemplo de ello es el canon del agua que deben pagar los ciudadanos, un claro ejemplo de demagogia". También ha defendido que "es más necesario que nunca la ejecución de infraestructuras dado el momento de suministro que vivimos. Todo esto se arregla con voluntad política".

Por último, el diputado del PP Manuel Torres ha justificado la abstención de su grupo defendiendo que "nos hubiera gustado votar a favor de esta moción, pero nuestra propuesta no ha sido tomada en cuenta". Torres, alcalde también de Dos Torres ha insistido en que "el problema que tenemos de abastecimiento de agua, sobre todo, en Los Pedroches es muy importante. La Colada lleva mucho tiempo construida y muy poco servicio ha dado a nuestros ganaderos por culpa de los gobiernos socialistas, al no ejecutar la red secundaria. Hemos soportado durante muchos años que no haya llegado este agua a nuestros pueblos". Para concluir que "el Gobierno del cambio de la Junta del PP y Cs ya tiene un proyecto para realizar la red secundaria".

Convenio con Fundecor y las mancomunidades

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado un convenio de colaboración con Fundecor y las mancomunidades de la provincia para poner en marcha el Programa de Dinamización de la Economía Social, cuyo objetivo es fomentar estrategias de apoyo a la actividad económica de las mancomunidades.

Esteban Morales, ha explicado que “el acuerdo, que asciende a la cantidad de 200.000 euros, nos permite aportar financiación para ayudar a salir de la crisis y para la reactivación y recuperación económica de nuestros municipios”. “El objetivo de esta colaboración con las mancomunidades y con Fundecor es fomentar estrategias que permitan el mantenimiento o la creación de actividades empresariales relacionadas con la economía social”, ha subrayado.

Por otro lado, el también vicepresidente cuarto de la institución ha valorado que “diez puntos del Orden del Día del Pleno se refieren a modificaciones en planes y programas de la institución para responder a necesidades de los municipios”. En ese sentido, ha apuntado que “estamos mejorando en la flexibilidad a la hora de planificar los recursos, posibilitando unos cambios que pueden necesitar los alcaldes y alcaldesas, más aún en la situación en la que nos encontramos. Estamos dando una respuesta al planteamiento municipalista que mantenemos desde 2015”.