Un detenido en Villafranca por injurias y calumnias graves a la Guardia Civil y la Policía Local

La Guardia Civil ha detenido en Villafranca a un vecino de la localidad, de 37 años, como supuesto autor de un delito de injurias y calumnias graves a los agentes. El arresto se llevó a efecto tras recibirse en el puesto una llamada telefónica de un Policía Local en la que se informaba de que un vecino había publicado en su perfil público de Facebook varios comentarios despectivos hacia la Guardia Civil y la Policía Local.

Ante ello, dio inicio a la instrucción de las pertinentes diligencias, a la vez que se procedió a la investigación de los hechos para la averiguación de los motivos y contenido de dichas publicaciones.

Las primeras indagaciones permitieron identificar al supuesto autor, que resultó ser un vecino de 37 años de edad quien, a través de la red social Facebook, habría insultado a los agentes. Los acusaba, además, de la comisión de diferentes delitos, ha informado este sábado la Comandancia. Tales comentarios incentivaron a varios vecinos a enaltecer la actitud del autor, que continuó con las acusaciones.

Ante ello, se requirió informe a la Policía Local en el que detallasen las actuaciones que habían tenido con esta persona y esclarecer si lo publicado pudiese ser cierto. Tras recibir los informes de la Policía Local y tras analizar las actuaciones de los integrantes de la Guardia Civil con el sujeto, se comprobó que sobre el mismo no había recaído ninguna denuncia, ninguna identificación y las actuaciones con él habían sido simples interacciones como con cualquier ciudadano.

Debido al "desprecio hacia la verdad" de lo publicado, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito de injurias y calumnias graves a los agentes de la autoridad con ocasión del ejercicio de sus funciones y con publicación en redes sociales. El detenido manifestó que desconocía que la Guardia Civil investigaba la comisión de delitos usando las redes sociales.

El Instituto Armado ha intensificado sus esfuerzos para prevenir e investigar los posibles delitos que pudieran cometerse a través de la red, como el descrito anteriormente, así como también los relacionados con los fraudes, la instalación de programas maliciosos (malware) o la desinformación. En todas las situaciones, y más en una como la actual, es vital que la información que compartamos sea veraz y contrastada, ha subrayado la Comandancia. Así, "es muy importante no contribuir a la difusión de contenido no contrastado y no compartir mensajes que puedan generar alarma en la población, todo ello, como en el caso descrito, puede tener consecuencias penales".