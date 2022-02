La DO Aceite de Baena insta a los ayuntamientos a hacer una apuesta decidida por el oleoturismo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) del Aceite de Baena se ha reunido en sesión plenaria para abordar las diferentes actividades llevadas a cabo desde el mes de junio de 2021 y que principalmente han estado relacionadas con las tareas de promoción realizadas por toda la geografía española.

El presidente del marco, Javier Alcalá, ha destacado que los miembros del Pleno se han detenido en la idea de “la necesidad de que los ayuntamientos de los pueblos que conforman la DOP Baena hagan una apuesta decidida por el oleoturismo y sean capaces de presentar un plan conjunto para dar a conocer toda la riqueza cultural de esta zona y que vaya ligado de alguna forma al aceite de oliva”.

En este sentido, Alcalá ha explicado que “ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos los alcaldes de los pueblos que forman la DOP Baena y les expusimos la versatilidad de la oferta que podemos hacer, ya que contamos con una vía verde, tenemos espeleología, arqueología y gastronomía” y por ello “les pedimos que ofreciesen un plan conjunto, pero hasta ahora no ha sido así”.

El presidente del Consejo Regulador ha insistido en que “tenemos que ser más ambiciosos porque todos los municipios tienen algo que ofrecer y son las administraciones las que tienen que dar un paso al frente con nuestro apoyo y constituir una red de caminos rurales con posibles visitas”. “Vamos a ser muy insistentes con esto”, ha asegurado.

Asimismo, Alcalá ha criticado “la denuncia interpuesta a la DOP Baena por parte de la consejería de Salud de la Comunidad de Madrid por haber puesto en la web aquellos datos saludables que tiene el aceite de oliva virgen extra, ya que entienden que es hacer publicidad prohibida en nuestra web”.

En opinión del presidente de la DO baenense, “la normativa europea dice que no se puede poner en los envases, pero nada puede impedir que una web informe a los consumidores de cuáles son las bondades nutricionales del aceite” y ha subrayado que “este Consejo no es que tenga derecho a hacerlo, sino que tiene la obligación de darlas a conocer”.

Alcalá ha precisado que les “ha sorprendido” y ha confiado en que “la sectorial de las DOP del aceite pida a las administraciones que se posicionen de forma definitiva acerca de si es que van a prohibir que se pueda poner en la web las características saludables del aceite, algo que es contraproducente cuando estamos luchando por la promoción y todas las autoridades científicas lo avalan”.

El secretario general del Consejo Regulador, José Manuel Bajo, ha informado de que, a lo largo de la sesión plenaria, se han abordado además otros asuntos como “la próxima celebración de las Jornadas de Gestión de la DO, la organización de unas jornadas de formación, la buena salud económica de la que goza la denominación baenense y la excelente calidad de los aceites de esta campaña”.