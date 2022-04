El Cuponazo de la ONCE deja medio millón de euros en Lucena y Fuente Palmera

El sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado ayer al 40 Aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía, ha repartido más de un millón de euros entre cinco provincias andaluzas y más de 11 millones entre seis comunidades autónomas.

La provincia de Córdoba se ha llevado medio millón de euros en premios mayores. En Lucena, Victoriano Chamizo, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros en su punto de venta ubicado a la entrada de Carrefour, repartiendo así 250.000 euros. Chamizo, que este año cumple 15 años como vendedor de la ONCE, se declara esta mañana “contentesímo”.

“Es una satisfaccion grandísima, estoy euférico-. Anoche no me lo podía ni creer, es increíble, mucho mejor que si me hubiera tocado a mi. Es la alegría de haber repartido premios a gente necesitada con la crisis que tenemos ahora, con la situación que hay, y las huelgas que ha habido, y además en Semana Santa, que para alguno va a ser una semana de pasion y euforia”, resume gráficamente.

En Fuente Palmera, Francisco Carmona, vendedor desde 2014, repartió el mismo premio, otros 250.000 euros, con otros diez cupones premiados con 25.000 euros en la calle Écija en el centro de la localidad cordobesa de Fuente Palmera. Carmona había dado ya antes un premio de 35.000 euros y un Rasca con 10.000 pero esta vez han sido aún mayor.

“Es una alegría enorme, parece que me haya tocado a mi porque es un pueblecito del campo, date cuenta el esfuerzo tan grande que tienen que hacer con las criaturas, con la hipoteca, los colegios, si se alegran hasta por tres euros, pues fíjate que alegría tan grande en un sitio tan chico, es una satisfacción enorme”, dice orgulloso.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.