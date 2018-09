Cultura impulsa 15 proyectos para la recuperación de la memoria histórica

Homenaje a los represaliados de UGT

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, descubrieron ayer una placa en memoria de los represaliados ugetistas en la sede de UGT Córdoba. En este acto, ambos reafirmaron el compromiso del Gobierno socialista y del sindicato con la reparación de las víctimas de la represión franquista y la memoria histórica. En su intervención, Ábalos explicó que "el PSOE y UGT nacimos en las mismas condiciones históricas con el mismo fundador y, aunque con nuestra independencia, siempre compartimos esa idea de reencuentro porque está en nuestro ADN y en nuestra ética la lucha contra la explotación de la clase trabajadora". Por su parte, Castilla aseguró que "Andalucía está demostrando que con UGT vamos a defender los derechos de la clase trabajadora como hizo hace 130 años, buscando la solidaridad, la igualdad, la libertad y en la justicia. No podemos hablar de justicia hasta que no exista justicia, verdad y reparación para todos esos compañeros y compañeras ugetistas que no han tenido una sepultura digna". En esta misma línea, el ministro de Fomento confesó que "estos actos me emocionan porque me parece que es parte de lo más íntimo nuestro, porque esta organización se precia de hacer historia, no todos pueden decir lo mismo. Pero no tanto porque no tengan años de historia, sino porque no tienen nada épico ni glorioso, pero nosotros sí que lo tenemos porque lo que celebramos siempre es la historia de un compromiso con unas ideas. Cada vez que descubrimos una placa es para recordar a gente que se tomó la vida en serio, de gente que se comprometió con el interés colectivo". Castilla avanzó que "no nos vamos a olvidar de las mujeres porque la UGT es feminista". "Vamos a luchar por que se elimine radicalmente la brecha salarial, porque se elimine esa lacra que hace que muchas mujeres mueran asesinadas y contra el acoso sexual con un servicio defensa legal gratuito en Andalucía", subrayó Carmen Castilla.