Coronavirus: Dos fiestas privadas de graduación de fin curso en Pedro Abad dejan 15 positivos

La alcaldesa de Pedro Abad, Magdalena Luque (IU), ha afirmado que la celebración en el municipio de dos "fiestas privadas de graduación" por el fin del curso escolar está detrás de los 15 positivos por covid-19 que, según los datos extraoficiales que maneja, se han registrado en la localidad en los últimos días y que afectan a "menores de edad", que presentan "síntomas leves".

La alcaldesa ha explicado que estos contagios se suman a los "once casos" activos de coronavirus que afectan a otros tantos empleados perabeños de la empresa Inasur y en la que se han dado más contagios, hasta una cuarentena, según su datos, pero que no afectan al municipio, salvo en los citados once casos, pues el resto de empleados de Inasur contagiados son vecinos de "otras localidades de la comarca", e incluso de la vecina provincia de Jaén.

En cuanto los positivos en covid-19 detectados en la citada empresa, dedicada al despiece de pollos, la alcaldesa ha dicho que "en el interior de la fábrica, en el interior del matadero", le parece "imposible que haya habido propagación del contagio", dado que los trabajadores van "provistos de unos trajes totalmente aislantes", además de contar con "mascarillas".

Aunque, según ha reconocido, "también es verdad que salen fuera de la empresa en los descansos", y que igualmente comparten otros espacios en el interior de las instalaciones, como "el vestuario", de modo que, por ahora, no hay datos suficientes como para determinar si los contagios entre los trabajadores se han producido "en el interior o en el exterior" de la empresa.

En cuanto a que Pedro Abad haya alcanzado una tasa de 1.492 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, la alcaldesa ha recordado que la localidad cuenta con 2.815 habitantes, de manera que, "en el momento que hay 30 contagios subimos muchísimo".

A pesar de ello, ha reconocido que le parece "una barbaridad lo que está pasando" y, por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de sus vecinos, para que no bajen la guardia ante el coronavirus y sigan adoptando todas las medidas preventivas.

La primera edil ha confiado en que el grado de vacunación contra el coronavirus alcanzado en la localidad evite "una mayor propagación de la enfermedad en el municipio".

La respuesta de Inasur

Inasur, empresa dedicada al despiece de pollos y clasificación en bandejas ubicada en Pedro Abad (Córdoba) y a la que CCOO ha culpado del brote de covid-19, ha afirmado que estos casos se "han producido fuera del centro de trabajo", y "no influyen en la actividad habitual de la planta, que sigue operando para ofrecer el mejor servicio".

Fuentes de Inasur han señalado que es "una empresa responsable", que forma "parte del sector agroalimentario, que es esencial en la economía española, y que no ha parado su actividad en ningún momento desde el inicio de la pandemia".

De hecho, según han señalado las mismas fuentes, "desde el comienzo de la pandemia, Inasur está centrada en garantizar la salud y la seguridad de sus más de 300 trabajadores, siguiendo los protocolos definidos por las autoridades sanitarias, y estableciendo todas las medidas preventivas y necesarias para evitar cualquier contagio".

Pese a ello, según han lamentado, "algunos profesionales han dado positivo en las últimas horas y otros más se encuentran en cuarentena preventiva", por lo que "se han activado los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, y los trabajadores que han dado positivo están ya bajo control médico".

Es más, según han señalado desde la empresa, "durante toda la pandemia, la incidencia del covid-19 en Inasur ha sido prácticamente nula. Sin embargo ahora, con la relajación de las medidas de protección por parte de la Administración, y el levantamiento del Estado de Alarma y de las restricciones sociales y de movilidad, se han producido estos casos fuera del centro de trabajo, que no influyen en la actividad habitual de la planta, que sigue operando para ofrecer el mejor servicio".

En consecuencia, en la empresa consideran que "el alto nivel de positividad generalizado en toda la sociedad y que Inasur no haya tenido ningún problema a lo largo de toda la pandemia evidencia que la problemática no está dentro del centro de trabajo".