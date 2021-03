Coronavirus Córdoba: Salud ordena el cierre perimetral de Doña Mencía y Nueva Carteya y mantiene el de Pedro Abad

Tras varias jornadas en la que el número de contagios por coronavirus no ha ha paraba de crecer y después de que se hayan alcanzado cifras de récord, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba ha decidido el cierre perimetral de Doña Mencía, además de Nueva Carteya, mientras que Pedro Abad permanece cerrado. Estos tres municipios superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que están en riesgo extremo.

La tasa de incidencia de esta localidad de la Subbética de casi 5.000 habitantes alcanza ya los 4.290,4 casos por cada 100.000 habitantes y es el municipio de la provincia de Córdoba que presenta el índice más elevado.

El alcalde de Nueva Carteya, Salvador Cubero, ya había solicitado con anterioridad el cierre de la localidad ante el aumento de casos e, incluso había pedido a la población que se autoconfinara de manera manera voluntaria. Una demanda a la que el municipio, según ha explicado a el Día, "ha respondido perfectamente". Esta petición, ha continuado, ha hecho que "el pueblo esté semivacío".

Cubero no ha podido concretar el origen del brote de este más que elevado número de contagios, si bien, ha reconocido que "se contagia con rapidez". No obstante, ha señalado que a pesar de la elevad tasa de incidencia este brote "no alcanza la gravedad de otras ocasiones porque no hay tantas hospitalizaciones".

Ante el aumento de casos, el alcalde ha pedido a las familias que con hijos en edad escolar que, si podían, evitaran que asistieran a clases tanto en el colegio como en el instituto de Doña Mencía para "evitar más contagios".

Junto a esta decisión, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha declarado el nivel de alerta 3 en el Área Sanitaria Sur de Córdoba salvo los municipios de Pedro Abad (Distrito Guadalquivir) y de Doña Mencía (Área Sanitaria Sur de Córdoba) que ha decidido declararlos en nivel de alerta 4 modulado en su grado 2. Esta nivel supone la reducción de los aforos en los establecimientos comerciales.

La tasa de incidencia del Área Sanitaria Sur es de 213,9 casos por cada 100.000 habitantes este 25 de marzo; en las dos últimas semanas se han registrado 557 positivos. En concreto, los municipios que se declaran en nivel de alerta 3 son:

Aguilar de la Frontera

Almedinilla

Baena

Benamejí

Cabra

Carcabuey

Castro del Río

Doña Mencía (cierre perimetral y nivel de alerta 4 modulado en su grado 2)

Encinas Reales

Espejo

Fernán-Núñez

Fuente-Tójar (se excepciona porque tiene menos de 1.500 habitantes)

Iznájar

Lucena

Luque

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya (cierre perimetral)

Palenciana

Priego de Córdoba

Puente Genil

La Rambla

Rute

Santaella

Zuheros

Mientras tanto, el resto de municipios de la provincia de Córdoba se mantienen en nivel de alerta 2, es decir, con las mismas restricciones.

La vigencia de las medidas adoptadas será de 7 días, después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) desde las 00:00 del viernes 26 de marzo.