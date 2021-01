Coronavirus Córdoba: Los Pedroches y el Guadiato soportan la tasa de contagios más alta de Andalucía

La tercera ola del covid-19 golpea con una fuerza inaudita el Norte de la provincia. Los encuentros sociales y los excesos de las fiestas navideñas amenazan con causar estragos en las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, que a 12 de enero soportan la tasa de contagios más elevada de toda Andalucía y, por supuesto, muy superior a la que ha llevado a la Junta de Andalucía a ordenar el cierre de los municipios del Campo de Gibraltar.

Así, mientras el distrito sanitario del Sur de Cádiz presenta una tasa de 592,9 casos por 100.000 habitantes, en la zona Norte de Córdoba este parámetro se eleva hasta los 824,3 casos. La media de Andalucía está en 314,0. Ningún otro distrito sanitario de la comunidad iguala la virulencia que el SARS-CoV-2 presenta actualmente en los 25 municipios del Norte de Córdoba, con una población de 75.582 habitantes. Solo el Levante de Almería se le asemeja, con un índice de 625,8 casos. Zonas que hace semanas habían soportado situaciones muy complejas han logrado doblegar la curva, como Granada (369,3) o la Serranía de Málaga (369,3).

En Los Pedroches y el Guadiato, en cambio, el virus se halla en plena ebullición, a juzgar por los datos oficiales disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El distrito sanitario Norte de Córdoba ha sumado 623 contagios de covid-19 en los últimos 14 días, de los que 405 se han detectado desde el martes pasado. Desde el inicio de la crisis sanitario, Salud ha confirmado 2.637 infecciones y ha confirmado 59 muertes en este conjunto de localidades, mientras que ha reportado la recuperación de 1.726 pacientes.

Salvo casos muy concretos como Torrecampo, Belalcázar o Villanueva del Rey, las comarcas del Norte lograron superar las olas primera y segunda del coronavirus con un impacto relativo. El Guijo, de hecho, fue la última de las 77 localidades cordobesas en la que se detectó la circulación del virus. Ahora, la situación es muy diferente. El núcleo más problemático es Añora, de 1.527 vecinos, que desde la madrugada del domingo vive un estricto cierre perimetral ordenado por la Junta de Andalucía, que solo permite la apertura de comercios de alimentación. El pequeño municipio soporta una tasa récord de 9.561,2 casos por 100.000 habitantes, resultado de sumar 146 casos en 14 días. Este rebrote sin precedentes ha llevado a Salud a clasificarlo en grado II de nivel 4, mientras que el conjunto de la comarca está en grado I.

Añora, no obstante, no explica por sí misma el desbocamiento de la pandemia en el Norte de Córdoba. La escasa población de la mayoría de los municipios, la elevada movilidad entre núcleos y el fin de las restricciones fomentaron que el virus circulara con total libertad durante la Navidad. Como resultado, Pozoblanco, el municipio más poblado, con 17.210 habitantes, ha sumado 139 positivos en los últimos siete días, de manera que la tasa de contagios se eleva a 1.069,1 casos por 100.000 habitantes, un nivel no alcanzado desde el inicio de la crisis sanitaria. Volviendo a la comparación con el Campo de Gibraltar, en Algeciras, su mayor ciudad (121.957 vecinos), se han anotado 150 positivos y la tasa de contagio es de 278,0 casos.

Actualmente, 21 de los 25 municipios que componen el distrito sanitario Norte tienen casos activos de covid-19. O, desde otro punto de vista, son únicamente tres los que resisten limpios de coronavirus: Conquista, Pedroche, Torrecampo y Villaralto. En todos los demás, Salud ha detectado la circulación reciente del SARS-CoV-2.

Aparte de los ya citados Añora y Pozoblanco, Dos Torres constituye el tercer vértice de la actual zona cero de la pandemia en Los Pedroches. El municipio, de 2.411 habitantes, soporta una tasa 2.198,3 casos, resultado de anotar 53 positivos en los últimos 14 días. Sin salir de la comarca, también presentan un riesgo extremo de contagio -al superar la barrera de los 500 casos por 100.000 habitantes- otros dos: Fuente La Lancha (1.139,6) y El Guijo (845,1), los de menor población de toda la provincia.

En la cercana comarca del Alto Guadiato, preocupa especialmente el estado de salud de Peñarroya-Pueblonuevo, con un índice de 1.196,8 casos tras anotar 128 infecciones en los últimos 14 días, lo que lleva a la ciudad al abismo. El Ayuntamiento peñarriblense ha suspendido toda actividad deportiva, cultural o de ocio que se desarrolle en cualquier instalación municipal, y ha cancelado el uso de parques y plazas públicas para evitar las posibles aglomeraciones.

Los ayuntamientos toman medidas

Más allá de las limitaciones de aforos y horarios impuestas por la Junta de Andalucía, las localidades que sufren los principales rebrotes han implementado medidas complementarias. Así, en Pozoblanco, se han cancelado todos los eventos culturales, deportivos y de ocio organizados por el Consistorio, de tal modo que se limitará por ejemplo la labor de la Biblioteca Municipal al intercambio de libros y a un aforo de solo un 15% para estudio; y se suspende el programa del Teatro El Silo, al tiempo que se mantiene la clausura de los parques infantiles.

También se ha aprobado la reactivación del servicio de asistencia a mayores, que se puso en marcha durante el estado de alarma, con el fin de facilitarles sus compras de alimentos y fármacos para que no tengan que salir de casa. Dicho servicio lo ofrecerá como durante los meses anteriores Protección Civil y se puede solicitar en el teléfono 957 770 050.

En cuanto a la seguridad, el alcalde, Santiago Cabello (PP), ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo del servicio de la Guardia Civil para que, en colaboración con la Policía Local, se pueda reforzar la seguridad del municipio. De igual modo, el Ayuntamiento ha ordenado a los agentes municipales un refuerzo para extremar la vigilancia.

También en Dos Torres, el Ayuntamiento ha anulado las actividades deportivas grupales hasta nuevo aviso, de manera que la ciudadanía dispone del gimnasio municipal para realizar actividades al aire libre y de forma individual. Además, las actividades formativas gestionadas por el Ayuntamiento o realizadas en espacios públicos quedan limitadas a seis personas como máximo y cumpliendo en todo momento las medidas de seguridad e higiene. Los parques públicos están cerrados.

El Ayuntamiento usía, de manera complementaria, ha activado el teléfono de teleasistencia domiciliaria de urgencia para todas aquellas personas que se encuentren confinadas y necesiten ayuda para la compra de necesidades básicas,como pueden ser alimentación, medicamentos, productos de limpieza. En el 744 61 69 70 encontrarán una persona a su disposición de 08:00 a 14:00.

Mientras, el Consistorio de Fuente La Lancha ha aconsejado a sus vecinos que reduzcan al máximo la movilidad entre municipios y que salgan del término "solo para lo estrictamente necesario". "Somos una población envejecida y es responsabilidad de todos cuidarnos", es el llamamiento que el alcalde lanchego, José Chaves (PSOE), ha hecho a su población. "De lo contrario, será inevitable que se produzcan nuevos contagios y que los mismos afecten a personas más vulnerables", advierte el primer edil. El municipio tiene cuatro casos activos, por lo que la tasa se ha disparado a 1.139,6 contagios.