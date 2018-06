Córdoba inaugura el primer laboratorio de bioseguridad vegetal de Andalucía

Una bacteria con la que el sector debe acostumbrarse a convivir

La xylella fastidiosa, lo que algunos dan en llamar el 'ébola del olivar' -término que no le gusta nada al viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez-, debe suponer para el sector "una preocupación moderada", según palabras del consejero delegado de Todolivo, Alfonso Gómez. "Hay que estar preocupados pero no alarmados, pues la cepa que ha afectado en España no es la misma que ha afectado a Italia", sentenció durante la pasada edición de la Feria del Olivo de Montoro. Alfonso Gómez hablaba con conocimiento de causa. Todolivo viajó hasta la zona 0, en Bari (Italia), con el Ifapa, para comprobar de primera mano los efectos de la xylella, las medidas de contención y las primeras línea de investigación que se están realizando. Así, los técnicos de la empresa pudieron comprobar, como explicó éste, que la xylella no afecta a todas la variedades por igual. Por ejemplo, la variedad local Aiarola Salentina se ha visto muy afectada y, sin embargo, la Leccino ha mostrado una gran tolerancia a la bacteria. El consejero delegado destacó que las principales líneas de investigación se centran en estudiar qué variedades presentan una mayor resistencia a la enfermedad. Alfonso Gómez destacó que el Ifapa de Córdoba plantó en noviembre de 2016 en la zona 0 una colección de 38 variedades, entre las que se encuentran Arbequina, Arbosana, Koronieki, Picual u Hojiblanca, sin que hasta el momento se hayan visto afectadas. Este estudio se amplió en 2017 a 70 variedades y se le está inoculando la bacteria en el laboratorio para comprobar su tolerancia a la misma. "Hay que mantener la alerta, aunque moderada, y apostar mucho por la investigación, por la innovación, por un trabajo que se haga para buscar variedades resistentes", añadió en la Feria Ricardo Domínguez, quien cuestionó la decisión de Bruselas de "arrancar" tras la aparición de la bacteria. "En Estados Unidos, la xylella está y se convive con ella", anotó.