El Consejo del Olivar de Córdoba celebra su primera reunión y busca la viabilidad del sector

Este martes se ha constituido en la Diputación de Córdoba el Consejo del Olivar, una herramienta con la que se busca "ir todos a una para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea este sector, no queremos confrontación política”, ha enfatizado el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz.

Según Ruiz, “era un paso absolutamente necesario porque somos conscientes de la importancia del olivar en la provincia, siendo el principal motor de desarrollo económico para muchos municipios. Hablamos de una cuestión estructural para la provincia, de mucho calado, y más para una institución que tiene este territorio como ámbito de actuación”.

El presidente provincial ha explicado que “las dificultades que tenía el sector desde antes de la pandemia, y las derivadas de la crisis sanitaria y económica, hacían necesario dar algunos pasos más, y eso es lo que hemos hecho con iniciativas como las ayudas para empresas agroalimentarias de la provincia y con este Consejo del Olivar como instrumento útil para afrontar las necesidades, demandas y realidad del sector”.

“Suma todas las voces que tenemos algo que decir y recoge como objetivos la promoción de actuaciones, apoyar la viabilidad del sector a corto, medio y largo plazo, el fomento de la cultura del olivar, definición de estrategias en el ámbito de la formación, favorecer la comunicación con asociaciones agrarias, cooperativas, almazaras y los ayuntamientos”, ha puntualizado Ruiz.

En cuanto a su composición, Ruiz ha recordado que “están incluidos todos los grupos políticos de la corporación provincial, yo como presidente de la Diputación, la vicepresidenta primera y responsable de Iprodeco, el delegado de Agricultura, todas las organizaciones agrarias, sindicatos, CECO, las cuatro DO del aceite de la provincia, AEMO, las cooperativas y las instituciones, como son la Subdelegación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía”.

“Esta composición plural no significa que vayamos a rehuir ningún debate, pero no es un elemento de confrontación sino de diálogo, de consenso, que no sea utilizado políticamente; todos debemos ir a una con el sector del olivar porque todos estamos convencidos de su importancia. Todos debemos hacerlo nuestro y utilizarlo como herramienta de unión, diálogo y para defender a nuestro olivar y nuestros aceites de oliva”, ha subrayado el presidente de la Diputación.

El máximo representante de la Diputación ha insistido en que “a los representantes políticos la ciudadanía nos está exigiendo que busquemos el consenso y que aquello que nos une, no lo que nos separa, y esta cuestión es una de ellas. Nuestro sector del olivar y nuestro aceite son cuestiones que merecen la pena todo el esfuerzo y el trabajo, porque de ellos depende nuestra economía y es, además, mucho más que eso al formar parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia”.

Finalmente, Ruiz ha destacado la buena acogida del Consejo y ha adelantado que otras organizaciones han solicitado su adhesión. Es el caso de la Universidad de Córdoba –a través de ETSIAM-, de Patrimonio Comunal Olivarero o el sector de las orujeras.

Para dar comienzo a la actividad del Consejo, el presidente de la Diputación y de este órgano ha propuesto la creación de seis mesas de trabajo sin participación política. Así, una de esta mesas versará sobre innovación y competitividad, coordinada por Asaja; otra sobre olivar de montaña, coordinada por AEMO; la tercera sobre la PAC, a cargo de UPA; una cuarta sobre los precios del aceite de oliva y el mercado (COAG); una quinta acerca de la calidad y excelencia del aceite, coordinada por la Universidad de Córdoba; y la última sobre promoción y difusión de la cultura del aceite, a cargo de las almazaras.

El máximo representante de la institución provincial ha concluido su intervención con la frase “no les prometo que vaya a ser fácil, pero sí les prometo que va a merecer la pena”.