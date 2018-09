La Cofradía insiste en que trabajará para que el Nazareno sea el patrón

La Cofradía del Nazareno aseguró ayer que "va a seguir trabajando para intentar conseguir" que su titular se convierta en patrón de Baena, para lo que agotarán "todas las posibilidades que se nos presentan a partir de ahora".

En el Pleno del jueves se dio lectura a una resolución de la Diócesis que advierte de la "imposibilidad" de esta propuesta. Según el Obispado, la normativa canónica "no permite" este patronazgo y recordaba que sólo "pueden elegirse como patronos la Santísima Virgen, bajo algún título aceptado en la liturgia, los ángeles y los santos". En cambio, no pueden ocupar esta posición los beatos, a no ser que cuentan con algún "indulto especial de la Santa Sede". Y "siempre se excluyen las divinas personas".