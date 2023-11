Un tercio de los expedientes abiertos en el Centro de Información a la Mujer de Puente Genil en 2023 son por violencia de género

Uno de cada tres nuevos expedientes abiertos en el departamento jurídico del Centro de Información a la Mujer (CIM) del Ayuntamiento de Puente Genil durante el año 2023 son por violencia de género.

Así lo ha puesto de manifiesto la asesora jurídica centro, Inmaculada Muñoz, quien ha informado que del total de 60 nuevos expedientes, 22 se corresponden con casos de violencia machista y, de ellos, 18 han presentado denuncia, cuentan con orden de protección o sentencia firme, lo que representa un 36,5% del total.

Muñoz ha añadido que otros dos de los expedientes corresponden a casos de agresión sexual, otros dos a acogidas, mientras que un total de 28 tratan sobre casos de ruptura, concretamente 19 sobre divorcio y nueve sobre relaciones paterno filiales, siendo otros temas consultados los relativos a régimen de visitas, impago de la pensión de alimentos, modificación de medidas o liquidación del régimen de gananciales.

La asesora jurídica del CIM también ha indicado que de las 60 nuevas usuarias, 13 son de nacionalidad extranjera, destacando asimismo que la franja de edad que aglutina al mayor número de mujeres es la que va de los 41 a los 50 años, con un total de 19.

Sobre los recursos tramitados, se han solicitado 15 altas nuevas en el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de violencia de género, siendo en la actualidad 23 las mujeres que cuentan con este acompañamiento.

También se ha tramitado una solicitud del anticipo del fondo de garantía de pensión de alimentos, 17 solicitudes de certificados acreditativos de la condición de víctima de la violencia de género para poder acceder a prestaciones económicas; seis solicitudes de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género; tres solicitudes de ayudas económicas del IAM para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para acceder a un empleo y 53 solicitudes de justicia gratuita.

Muñoz ha señalado, igualmente, que 33 mujeres han sido derivadas a atención psicológica individual, una a un servicio especializado de asesoramiento, asistencia e información a las víctimas de violencia sexual, y otra al servicio de defensa legal, programa del IAM por el que se ofrece a las mujeres asesoramiento jurídico y defensa procesal en casos de discriminación laboral por razón de sexo.

“Estadísticamente con relación al año pasado, la situación no varía. La toma de decisión de salir de un proceso de violencia es lento, por lo que hay mujeres que están viniendo al departamento jurídico, pero todavía no han querido dar el paso y concienciarse de que son víctimas de violencia de género para salir de ahí, por eso los datos no reflejan lo que hay latente”, ha aseverado Muñoz.

En ese sentido, ha agregado que la percepción que tienen es que la violencia machista está afectando a mujeres cada vez más jóvenes, aunque ello no se refleja directamente en los datos.

La asesora jurídica ha recalcado el buen trabajo que se está haciendo en el ámbito de la comisión técnica local que trabaja contra la violencia de género, que integra a administraciones, instituciones y colectivos de diversa índole. “En la última reunión nos acompañó la coordinadora provincial del IAM y se abordaron temas muy interesantes relacionados con los mecanismos de coordinación. Además se están integrando nuevas entidades, como es el caso de Educación, a través de la enfermera escolar, algo que nos sirve de enlace con los centros educativos donde hay mucho trabajo por hacer”, ha destacado.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Asunción César, ha subrayado que la violencia de género “es un tema muy alarmante y, sobre todo, nos preocupa mucho la violencia que reciben los menores a través de internet, a través de anuncios o incluso su propia exposición a la pornografía infantil”. “Yo creo que a la mayoría de la sociedad nos preocupa mucho este tema y nunca es suficiente lo que se hace, a pesar de la campaña de sensibilización que llevamos a cabo todos los años. Hay que incidir muchísimo en la educación, en los menores y en los centros educativos, que son un caldo de cultivo tremendo”.

“Es una cuestión que nos está costando mucho combatir, hay muchas cosas por hacer y por eso dentro de las actividades programadas con motivo del 25N incluimos cursos de ciberviolencia en varios centros de secundaria, para intentar educar desde la base. Estamos en ello y es un deber de todos y de todas luchar contra la violencia de género”, ha afirmado la concejala.

Las actividades previstas para los próximos días con motivo del 25N, tanto a nivel municipal como las organizadas por diferentes colectivos, vivirán su momento más reivindicativo el viernes 24 de noviembre, con la tradicional marcha contra la violencia de género, que partirá a las 18:30 desde el parque del Tropezón hasta la Biblioteca Ricardo Molina, recorriendo toda la Matallana, en la que se recordará a todas las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.