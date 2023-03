Casti López será la candidata del PP a la Alcaldía de Carcabuey

Casti López encabezará la candidatura del Partido Popular en Carcabuey en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

La candidata ha manifestado que afronta este reto “como una oportunidad de hacer cosas por mi pueblo; quiero aportar mi granito de arena para mejorar Carcabuey y que nadie se tenga que ir del pueblo por falta de oportunidades”.

“Yo he apostado por Carcabuey, me fui y he vuelto porque quiero desarrollar mi vida y la de mis hijos aquí, pero quiero ver avanzar este pueblo igual que lo hace Andalucía. Para eso doy un paso al frente y me embarco en esta aventura”, ha afirmado.

La alcaldable del PP de Córdoba ha subrayado que “mi compromiso es con Carcabuey y, por eso, ya he empezado a trabajar, a prepararme como candidata a la Alcaldía, y a poner las bases del proyecto que queremos para Carcabuey que no es otra cosa que ofrecer mejor calidad de vida para los mayores, buscar oportunidades de futuro para los jóvenes y estabilidad para que este pueblo avance”.

López, que ha contado con el respaldo de la dirección provincial del PP de Córdoba, ha abierto las puertas de este proyecto “a todos los vecinos de Carcabuey que quieran sumar y trabajar por mejorar nuestro pueblo. Cuantos más seamos mejor, porque entre todos podemos conseguir grandes cosas para Carcabuey”.