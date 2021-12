La Carlota vive uno de los peores momentos de la pandemia con 125 contagios: "Nos hemos confiado mucho, muchísimo"

La sexta ola del coronavirus está causando una auténtica explosión de contagios que afecta ya a la mayoría de municipios de Córdoba. Uno de los más afectados es La Carlota, donde en la última semana han aflorado 95 positivos y 126 si se tienen en cuenta los pasados 14 días, que es el periodo que estudian los epidemiólogos para analizar la evolución de la curva.

Las cifras, por tanto, empiezan a ser de récord en el municipio, y la incidencia se eleva a 894,9 casos por 100.000 habitantes. Solo Córdoba capital, Palma del Río e Hinojosa del Duque acumulan más volumen de positivos. "Puede ser que nos hemos confiado mucho, muchísimo, porque los que estamos vacunados nos hemos sentido inmunes a todo", asume el alcalde, Antonio Granados (PSOE), quien este miércoles ha publicado un bando en el que llama a la prudencia y a mantener las medidas de higiene y prevención recomendadas para frenar la transmisión del virus.

Como el resto de la provincia, La Carlota se encuentra en nivel 1 de emergencia sanitaria. Y toda el área sanitaria Guadalquivir, a la que pertenece, soporta una incidencia de 659,0 casos por 100.000 habitantes. Junto a Palma del Río, que suma el récord de 143 casos en la última semana, son los dos municipios que más preocupan de la zona.

"Está claro que no se puede perder de vista el virus, porque se ve que la nueva variante está acelerando los contagios como no habíamos visto hasta ahora", lamenta el primer edil. Por fortuna, celebra, La Carlota es una de las localidades con un mayor índice de vacunación. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el 87% de los 12.242 vecinos han recibido la pauta completa de inmunización. Esto no está frenando la cadena de transmisión, es cierto, pero sí ayuda a que la mayorïa de afectados tengan síntomas leves o permanezcan asintomáticos. Esto da algo de

Por otra parte, para favorecer el cumplimiento de las medidas de prevención, el Consistorio ha puesto a disposición de la población carloteña mascarillas quirúrgicas, que se entregarán a quien las solicite en el Ayuntamiento de 09:00 a 13:30.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, se han contagiado 1.132 vecinos de La Carlota, que ha sufrido 13 muertes.