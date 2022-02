El Camino Mozárabe de Córdoba también se pasa al podcast

Los catorce cascos urbanos del Camino Mozárabe, que une en una única senda en Baena, buscando la Ruta de la Plata hacia Santiago de Compostela, las que proceden de Almería, Málaga, Granada y Jaén, han sido recreados en podcast para poner en valor sus contextos históricos, patrimoniales y culturales.El objetivo es ofrecer una "información cualitativa adicional en relación a todo lo que supone el paso del Camino Mozárabe por cada tramo o municipio en concreto", ha señalado el vicepresidente quinto de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro (PSOE).A su juicio, se trata de "una forma, además, muy vanguardista, muy didáctica y práctica porque son podcast de un minuto y pico de duración, susceptibles de hacerlos llegar por cualquier red social a la ciudadanía, lo que va a facilitar su conocimiento".El pasado jueves se publicó el primero de los doce capítulos, que se promocionarán en la redes sociales de la Diputación cordobesa y cargados en las plataformas Spotify, Ivoox y Youtube cada jueves, excepto el de la Semana Santa, aunque ya están disponibles en su totalidad en la web de proyectos europeos de la institución.El primer podcast se dedica a Encinas Reales, una de las dos llegadas del Camino Mozárabe a la provincia de Córdoba. Esta procede de Málaga, desde Cuevas Bajas, y busca Baena en cuatro etapas, por Lucena, Cabra y Doña Mencía, a lo largo de 55,2 kilómetros. La otra entrada, la de Granada, llega desde Alcaudete a Baena tras un trazado de 25,7 kilómetros.Desde Baena, el Camino Mozárabe, que era utilizado por los cristianos que vivían en los reinos árabes para enlazar en Mérida con la Vía de la Plata con los provenientes de Sevilla, Huelva y Cádiz, busca Hinojosa del Duque tras salir de Córdoba y tocar la primera población extremeña en Monterrubio de la Serena, después de atravesar entre pastizales, cereales, encinas y olivos diecisiete términos municipales, catorce cascos urbanos y cuatro comarcas, la Subbética, el Guadajoz, Sierra Morena y Los Pedroches.

Más de mil kilómetros de distancia

Más de mil kilómetros son los que separan la provincia de Córdoba "de la ciudad del apóstol, pero recuerda que todos los caminos llevan a la puerta Santa", recomienda la voz que guía a los peregrinos durante la serie y que conduce la melodía antiestrés Ozreni El Hai, interpretada por el músico y compositor Avshalom Ohana.La Estrategia de Dinamización del Camino implica la colocación de 1.178 señales, el desarrollo de jornadas de difusión y la recuperación de patrimonio edificado y de las zonas del camino que no estaban practicables, como la reciente colocación de dos pasaderas para cruzar los ríos Cuzna y Guadalbarbo, en el tramo entre de Villaharta y Alcaracejos.Para Montoro, esta promoción del Camino Mozárabe se lleva a cabo en este "momento concreto porque en una de las de las valoraciones de los resultados intermedios del proyecto” se detectó que “la parte del Camino de Santiago que pasa por nuestra provincia era una gran desconocida”.En opinión del responsable de estas acciones como delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, ya que se enmarcan en el Programa Interreg de la Unión Europea, "se ha conseguido no sólo recuperar un trazado sino que se ha despertado cierta inquietud e interés por formar parte del mismo, incluso ha habido peticiones de ayuntamientos que no están en el mismo interesándose por participar".La opción ahora es que la población cordobesa utilice los tramos del trazado provincial una vez hecho atractivo para los peregrinos, ha indicado Montoro, quien ha añadido que "hay que ir un paso más allá porque si a un proyecto que es finalista no se le da continuidad en el tiempo, no se habrá conseguido nada".De esta manera, una forma de lograr este objetivo es conociendo el patrimonio y "sabiendo que eso ha producido un arraigo a lo largo de la historia, tanto así que muchos años después se puede volver a utilizar", refirió el responsable político, para quien "con el podcast se da un paso más allá, que es el conocimiento específico del territorio por los propios ciudadanos".A lo largo de sus capítulos se exponen particularidades que se dan en el camino, como que la iglesia de la barriada cordobesa de Santa Cruz acoge una imagen moderna de Santiago Apostol, o que en el edificio que hoy alberga la oficina de turismo de Lucena, municipio perla de Sefarad y uno de los enclaves más importantes de la cultura judía durante siglos, estuvo detenido Boadil el Chico en la refriegas en la disputa por los últimos territorios musulmanes de la Península.O curiosidades como que Miguel de Cervantes vivió en Castro del Río como recaudador de granos para la Armada y estuvo en la cárcel del municipio acusado de defraudación, que una imagen de peregrino da bienvenido en la plaza de Fuente La Lancha o que la vía coincide con la Cañada Real Soriana desde Cerro Muriano.