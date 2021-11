CCOO acusa a Zumosol de cesión ilegal de trabajadores en su fábrica de Palma del Río

El sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación en la que se encuentran los hasta hace unos días 36 trabajadores de la fábrica de Zumosol de Palma del Río. El sindicato considera que se ha podido producir una presunta cesión ilegal de trabajadores e incluso una posible "actividad delictiva" en perjuicio de los derechos de los trabajadores, dado que la empresa receptora, Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos (Cegeplas), no dispone según el sindicato de infraestructura económica ni organizativa para explotar la fábrica, "por no mencionar que carece de experiencia en el sector".

El secretario general de este sindicato, Agustín Jiménez, ha recordado que el 1 de septiembre de 2020, Zumos Palma, que comercializa bajo la marca Zumosol, recuperó la fábrica de Palma del Río que había tenido arrendada desde 2017. Desde esa fecha, los trabajadores no han podido volver a trabajar ni un solo día en dichas instalaciones.

“Durante este tiempo, Zumosol no ha hecho sino cometer irregularidades e incumplimientos para con nosotros”, señalan en un manifiesto los trabajadores, que recuerdan en el mismo que sufrieron un primer ERTE de seis meses que la empresa "incumplió en sus términos", y posteriormente un segundo ERTE también de seis meses e "igualmente incumplido".

"Incluso hemos tenido que soportar que durante parte del tiempo que hemos estado en situación de ERTE, Zumosol arrendara las instalaciones a otra empresa que realizó la actividad de extracción de zumo que debíamos desarrollar nosotros, mientras los trabajadores consumíamos prestaciones de desempleo y percibíamos unas retribuciones muy inferiores a las que hubiéramos recibido de estar trabajando, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a impugnar el ERTE ante el TSJA a instancias del Servicio Público de Empleo Estatal, habiéndose suspendido el pago de nuestras prestaciones por desempleo”, han explicado.

Llegados a esta situación, y terminado el segundo ERTE, Zumosol, perteneciente al potente grupo empresarial turco propiedad de Ahmed y Zafer Toksöz, en vez de poner en funcionamiento la fábrica comunica a sus trabajadores que ha decidido venderla a Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, entidad con la que los trabajadores y representantes de CCOO mantuvieron una reunión en la que descubrieron que, en realidad, "la empresa no tiene ningún proyecto empresarial de futuro".

De hecho, "Zumosol se ha limitado a comunicar a los trabajadores que ahora son empleados de Cegeplas, que no se ha puesto en contacto con la plantilla para comunicarles su situación ni cuándo vuelven al trabajo", denuncia CCOO.

“Zumosol vulnera el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores porque no ha preavisado a los trabajadores de su cesión a Cegeplas, no les ha informado de las condiciones económicas y sociales que supone la cesión y encima los cede a una empresa que no tiene actividad y eso nos parece una cesión fraudulenta”, ha señalado Jiménez.

En este sentido, el manifiesto de los trabajadores recoge que “no vamos a tolerar que se pisotee nuestra dignidad; que no permitiremos más esta situación de limbo laboral y que si, de forma inmediata, no se nos proporciona un plan de viabilidad de la fábrica, con financiación adecuada y proyecto de futuro que evidencie que la intención de Zumosol no es en realidad la vulneración de los derechos de los trabajadores, iniciaremos, además de las legales, las acciones sociales necesarias para hacer ver la realidad que padecemos y los perjuicios que ello supondría para nosotros, para nuestras familias y para la comarca”.