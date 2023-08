Buscan evitar que se celebre la suelta de la vaquilla en Villa del Río tras 12 años sin la tradición

No a los espectáculos con sufrimiento animal en Villa del Río. Bajo este lema, un vecino de la localidad del Alto Guadalquivir ha puesto en marcha una recogida de firmas para "la eliminación de cualquier espectáculo que cause sufrimiento a los animales en las próximas fiestas" en honor a la Virgen de la Estrella Coronada, patrona de los villarrenses. La petición surge una vez que el Ayuntamiento ha anunciado que, tras 12 años, este 2023 regresa la tradicional suelta de la vaquilla durante los días de Feria.

Según explicó el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Villa del Río, Pedro Sánchez Collado, "se tuvo que prescindir de ella en 2011 a causa de una gran crisis porque había que atender, desde el Consistorio, primero a los asuntos sociales. No se ha recuperado durante estos años, pero por fin ha llegado el momento". La suelta de la vaquilla se realizará el sábado 9 de septiembre a las 08:00 en la plaza de toros que se instalará en la localidad y el concejal hizo un llamamiento "para que disfrutemos todos desde el máximo respeto a los animales".

La noticia ha generado reacciones entre los vecinos de la localidad y, uno de ellos, ha impulsado una recogida de 1.000 firmas a través de la plataforma Change.org. La campaña pide "que se tomen medidas para evitar la inclusión de cualquier espectáculo que implique sufrimiento animal en dichas festividades".

Para el impulsor de la campaña, los espectáculos que involucran animales, como corridas de toros, peleas de gallos u otros eventos similares, "pueden causar un gran sufrimiento físico y emocional a estas criaturas indefensas". Además, agrega que "estos actos son contrarios a los valores de compasión y empatía que como comunidad deberíamos promover".

"Como habitantes de Villa del Río, tenemos la responsabilidad moral de garantizar que nuestras tradiciones y celebraciones no estén teñidas de crueldad hacia los seres vivos con los que compartimos este planeta", expresa y, en su lugar, pide que se celebren otro tipo de encuentros, "más humanos y respetuosos", como actividades culturales, artísticas y deportivas que no impliquen animales.

Con la recogida de firmas se pretende que las autoridades municipales eliminen la celebración de la suelta de la vaquilla en las próximas fiestas en honor a la patrona, que llevaba ya 12 años sin celebrarse.

Entre los firmantes, las opiniones van en una misma línea: "El mundo tiene que evolucionar y no seguir en los años de los cavernícolas", "no comparto que hacer daño a los animales sea divertido" o "la tradición no puede está por encima de la razón" son algunos de los mensajes que han dejado los más de 560 firmantes.

IU manifiesta su rechazo a la cita

Desde Izquierda Unida han calificado de "indignante" que el Ayuntamiento de Villa del Río destine recursos públicos "a actividades que fomentan la tortura y el sufrimiento animal asociados a un evento de ocio contribuyente a normalizar lo que no debe ser normal: la violencia".

"IU ha defendido y defenderá, junto a los diferentes colectivos animalistas y a las personas comprometidas con el bienestar animal, un Villa del Río amigo de los animales", han agregado. Desde el partido consideran que "la defensa de los derechos de los animales es fundamental, ya que es un indicador del nivel de civismo y valores éticos de una sociedad que normalice la convivencia entre personas y animales, y en la que se garantice una vida digna y se persiga cualquier forma de maltrato animal".

El posicionamiento de IU en favor de los derechos de los animales "forma parte consustancial y natural a nuestro ADN, por eso nos vemos motivados a denunciar cualquier actuación que vaya en contra de estos, como la reanudación de las actividades taurinas en la localidad los distintos días de las fiestas patronales", añaden.