Botella acusa en Puente Genil a alcaldes y sindicatos de crear un “conflicto artificial” sobre el área sanitaria de la Campiña Sur

La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta, María Jesús Botella, ha visitado en la mañana de este jueves las instalaciones del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil con motivo de la finalización de las obras de remodelación del hospital de día quirúrgico y de la zona de Urgencias, actuación ejecutada a lo largo de los últimos seis meses y en la que la administración autonómica ha invertido 265.794 euros.

Botella ha explicado que estas obras son las primeras que se realizan en el centro hospitalario desde su inauguración en octubre de 2006 y ha avanzado que entre los objetivos a corto plazo también está trabajar en la búsqueda de un sistema que permita mantener informados a los pacientes sobre los tiempos de espera. La delegada ha recalcado que el Hospital de Puente Genil es un centro de importancia y ha negado que haya visto recortada la nómina de profesionales, señalando que en enero de 2018 trabajaban allí 199 y en enero de 2022 la cifra es de 237.

Botella también se ha referido a la protesta protagonizada por integrantes de la plataforma local por la sanidad pública a su llegada al centro, y ha dicho que se trataba de un grupo “muy reducido”. “Los respeto totalmente, pero sinceramente no lo entiendo”, ha afirmado Botella, quien ha insistido en que la Junta está plenamente comprometida en la defensa de la sanidad pública en Andalucía.

“Los datos de consultas externas e intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Puente Genil son actualmente muy similares a los de años anteriores, y aunque no vamos a negar el problema respecto a los especialistas en Dermatología, que está durando más por la falta de profesionales, la cartera de servicios del hospital no ha variado y se mantiene así desde 2006”, ha explicado la delegada.

Asimismo, y con respecto a la Atención Primaria, la responsable de la cartera de Salud en la provincia ha indicado que en Puente Genil ha habido algunos momentos de tensión al respecto en los últimos meses, “pero ahora mismo la demora es prácticamente cero en los dos centros de salud de la localidad y las cosas están funcionando con total normalidad”.

Por otra parte, y preguntada por las protestas convocadas por el comité de empresa del hospital reclamando la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur cordobesa, Botella ha dicho que con la integración de los hospitales de Puente Genil y Montilla en el SAS tras la disolución de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir “no ha cambiado nada”.

“La única diferencia es que ambos hospitales no dependen funcionalmente de la agencia cuya sede estaba en Andújar, y ahora lo hacen de Cabra”. “Cada administración tiene sus competencias y los técnicos preparados y cualificados para llevar a cabo esa gestión, por lo tanto, no tiene sentido que por parte de alcaldes y de sindicatos estén promoviendo un diseño del área sanitaria distinto al existente, creando un conflicto de manera artificial”, puntualizó. Para Botella, los últimos informes constatan que la actividad asistencial se mantiene igual en cuanto intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, por lo que no se están suscitando problemas.

Por último, el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur, Pedro Castro, que ha acompañado a Botella en su comparecencia, ha agradecido la labor que vienen realizando los profesionales sanitarios y pidió un poco más de respeto hacia ellos, ya que “a veces se dicen cosas que les pueden hacer sentirse mal”. Castro ha repetido que en el caso del hospital pontanés “la actividad sigue siendo la misma, no hay ni merma ni menoscabo a nivel asistencial, aunque en el caso de Dermatología todavía no se ha podido resolver el problema de forma definitiva”.

Protestas a las puertas del Chare

Aprovechando la visita de la delegada territorial de Salud y Familias al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, un grupo de integrantes de la plataforma local en defensa de la sanidad pública se ha concentrado en la entrada principal del centro mostrando pancartas y coreando lemas contra Botella. En representación del colectivo, uno de sus portavoces, Antonio Baena, ha puesto de manifiesto que “las últimas noticias que tenemos es que en los últimos días se han estado derivando pacientes de Traumatología al Hospital San Juan de Dios de Córdoba, con lo cual es evidente que las derivaciones continúan".

Para Baena, “los políticos están para resolver los problemas de la gente, pero no para crearlos, y ellos lo han creado”. “También nos dicen que han subido el presupuesto, pero si subiéndolo tenemos menos servicios el que lo gestiona es un inepto, porque esto es una cuestión de eficiencia y no es eficiente el trabajo que están haciendo”, ha añadido.

El representante de la plataforma también ha dicho que es un pueblo que siempre se ha sentido muy marginado por la Junta de Andalucía, “y ahora se ha acentuado mucho más, porque queremos seguir manteniendo los servicios que teníamos, médicos y enfermeros hay, porque los hay en la privada, luego si aquí no tienen ni médicos ni enfermeros pues que les paguen”.

“Somos el único pueblo de Andalucía al que el dermatólogo nos ve con una cámara”, ha reivindicado el portavoz de la plataforma, quien ha señalado que acudir al hospital para presionar a la delegada “no es agradable, pero si venimos es porque lo necesitamos”. “Ante todo somos pontanenses, cosa que se le olvida a muchos políticos, por tanto, ellos deberían apretarles a sus respectivos partidos para que nos den la sanidad que nos merecemos y que pagamos”, ha concluido.