Salud admite que falta personal sanitario en Córdoba porque "las bolsas de facultativos están vacías"

La Delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, se ha referido hoy a la problemática sobre la falta de personal a la que se enfrentan distintos centros de salud de la provincia de Córdoba, como el caso de Guadalcázar, asegurando al respecto que "las bolsas de facultativos están vacías" y que se trata de un problema "estructural", que además se está produciendo en muchos espacios sanitarios de la capital y de la provincia.

En esta época estival, los trabajadores cumplen con su derecho de disfrutar de su correspondiente periodo vacacional, algo que en algunos casos puede originar problemas para atender las necesidades sanitarias.

Concretamente, el municipio de Guadalcázar se está viendo afectado por esta situación y desde el Consistorio se ha trasladado la preocupación a Salud. El alcalde de Guadalcázar, Francisco Estepa, ha solicitado un encuentro con Botella para abordar e intentar encontrar una solución a este asunto. Guadalcázar pertenece a la Unidad de Gestión clínica de Posadas y todo el equipo sanitario de dicha unidad está al servicio de los municipios que la componen. En otras localidades, como Santaella, se están recogiendo firmas y en Fuente Carreteros el pleno municipal también se ha quejado de la reducción horaria del ambulatorio. En el caso de la capital, la mayoría de centros de salud cierran por las tarde

La delegada ha asegurado que "por mucha voluntad que exista desde la Consejería de Salud, teniendo los recursos, teniendo el presupuesto y la capacidad de gestión del SAS, lo que ocurre es que las bolsas de facultativos están vacías, es que no hay posibilidad de contratar a más médicos por los que se van de vacaciones, porque están vacías".

Botella ha indicado que los gerentes de los distritos y áreas están haciendo "encaje de bolillos" para que con los recursos disponibles se pueda garantizar el derecho de los trabajadores a tomarse sus vacaciones garantizando siempre la asistencia sanitaria de la población.

María Jesús Botella ha añadido que "esto no es sólo en Andalucía, también en España entera". Respecto al motivo de esta situación, la delegada ha incidido que en anteriores gobiernos andaluces no se ha realizado una "correcta planificación". "Creo que ha habido un mal cálculo de los efectivos que iban a ir dándose de baja y las ofertas de plazas de los residentes no han cubierto las necesidades que sabíamos que se iban a ir generando".

Botella ha afirmado que durante los últimos años se han marchado una gran cantidad de profesionales. "Una fuga, por las malas condiciones laborales que ofertaba la Junta, precariedad en el empleo, altísima temporalidad de los contratos y agravios comparativos, desde el el punto de vista retributivo con otras comunidades autónomas".

La delegada ha hecho alusión a las medidas de recuperación de personal sanitario que se han establecido desde la Consejería. Ha destacado el incremento de las retribuciones de horas de guardia y la eliminación del concepto de exclusividad "que de alguna manera penalizaba a los profesionales que compatibilizaban su trabajo en la sanidad pública y la privada".

Visita al colegio de Médicos

Por otro lado, María Jesús Botella ha visitado el colegio de Médicos de Córdoba. En este encuentro, ha asegurado que “todos los gerentes de la provincia de Córdoba tienen como objetivo número uno cubrir todas las plazas de personal sanitario de sus áreas de influencia".

En este sentido, la delegada de Salud y Familias ha reconocido la inversión que está realizando la Junta en este ámbito y, especialmente, “el trabajo de todos los gestores de la sanidad pública por dar una cobertura total a las plazas, que se dificulta ante la falta de profesionales en bolsa de empleo en determinadas categorías profesionales, especialmente de medicina”.

Aun así, ha asegurado María Jesús Botella, “los equipos directivos trabajan innovando con búsquedas activas de profesionales en todo el país y utilizando todas las vías que permite el marco normativo con el objetivo de cubrir la atención sanitaria en todos los municipios de esta provincia".

Botella ha informado que sólo desde el año pasado se han llevado a cabo más 30 convocatorias públicas en la provincia para cubrir plazas de médicos especialistas en medicina de familia, epidemiología o especialistas.

También ha agradecido “el gran esfuerzo que realizan todos los días los profesionales especialistas en Medicina de Familia y los especialistas de atención hospitalaria en el más de año y medio de pandemia que llevamos en el que a pesar de la situaciones vividas, de la incertidumbre de las primeras semanas, no han dejado ni un segundo de cumplir con su obligación”.

Es más, ha insistido María Jesús Botella, “en Atención Primaria están demostrando ahora más que nunca el trabajo indispensable que han desarrollado como primer nivel asistencial para controlar la pandemia y que ha permitido que en ningún momento se vea mermada la atención de los ciudadanos, simplemente se han adaptado rápidamente al incremento del volumen de sistemas de atención como la telefónica”.

Mientras, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, ha insistido en “la necesidad de mejorar la contratación para evitar que se vayan a otras comunidades y/o al extranjero aquellos médicos que se forman en nuestra Comunidad, fortaleciendo así la estabilidad laboral y disminuyendo la incertidumbre de los profesionales”.

También ha sumado “la importancia de continuar con la mejora de la Atención Primaria, como base fundamental de nuestro sistema sanitario, con más inversiones”.