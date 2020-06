Baena abrirá su piscina de verano el 1 de julio con un avanzado sistema de gestión

El Ayuntamiento de Baena trabaja ya en los preparativos para abrir la piscina municipal de verano con el objetivo de "volver a la normalidad y hacer posible que todos los usuarios se vean beneficiados de este servicio" a pesar de las actuales circunstancias nacidas a raíz de la pandemia del covid-19. La piscina abrirá sus puertas del 1 de julio al 31 de agosto en horario de 12:30 a 19:30.

El Consistorio de la localidad baenense pondrá en marcha un novedoso sistema de gestión automatizado de publicación y conteo de los bañistas para el control de aforo dentro de la lámina de agua en las dos piscinas, mediana y grande. Para ello, se dispondrá de un sensor de movimiento de entrada y salida que procederá al conteo, que será monitorizado en tiempo real por un controlador que recibirá una alerta visual al alcanzarse el aforo máximo permitido para cada piscina según la legislación vigente.

Los usuarios podrán consultar en todo momento y en tiempo real el aforo de la instalación, a través de una página web (www.piscinabaena.com) que ofrecerá la información necesaria para los bañistas antes de desplazarse hasta las dependencias situadas en el Polideportivo Municipal.

Además, la adquisición de cualquier tipo de entrada deberá hacerse de forma que suponga el menor riesgo posible, tanto para los usuarios como para el personal de la Delegación de Deportes. Para ello se deberá establecer un proceso que evite aglomeraciones y si es posible se reforzarán los medios y recursos para la realización de estas gestiones de forma telemática.

El concejal de Deportes, Joaquín Morales, ha explicado que "tenemos que tener claro que este año este servicio va a tener muchas restricciones", tales como "usar la piscina solo para refrescarse y no de forma lúdica" y ha adelantado que "no se puede hacer uso de las duchas de los vestuarios, se va a precintar y prohibir el uso de fuentes de agua potable, no se podrán realizar las prácticas de deportes o actividades que tengan factores de riesgo, y está prohibido el uso de material deportivo".

En cuanto a la higiene, se van a desinfectar todas las instalaciones y se va a llevar a cabo un protocolo de desinfección y limpieza con horarios continuos. En lo que se refiere al acceso, se deberá establecer un aforo considerando para ello, de un lado, la lámina de agua que será de cuatro metros cuadrados por usuario y por otro, la zona de descanso con dos metros cuadrados más la distancia de seguridad por usuario.

Estrictas medidas de seguridad

Asimismo, los accesos a las instalaciones de las piscinas deberán limpiarse al menos dos veces al día, una de ellas siempre antes de la apertura y se va a solicitar acreditación a los usuarios de tener un estado de salud sano y en el caso de que no sea posible se tomará la temperatura a dichos usuarios. Además, se van a instalar bandejas desinfectantes para el calzado así como dosificadores de hidrogel y se requerirá a los usuarios el uso de mascarillas y guantes, con las excepciones que se pudieran llevar a cabo y que no supongan riesgo de contagio.

Por su parte, el alcalde de Albendín, José Antonio García, ha coincidido en que la piscina en la pedanía se abre con "preocupación" pero con satisfacción de poder abrir este servicio público ante las altas temperaturas que se esperan y ha especificado que para entrar será necesario pedir cita anticipada y proporcionar el nombre y DNI de todas las personas que van a querer acceder.