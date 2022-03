Baena acoge una exposición fotográfica sobre la historia de la espeleología en la Subbética

Baena acoge estos días una exposición fotográfica sobre la historia de la espeleología en la Subbética, una propuesta que forma parte de la programación del Parque Natural con motivo de la celebración del Año Internacional de las cavidades y el karst.

La muestra recoge el trabajo de exploración realizado durante décadas por los espeleólogos gracias a su labor de prospección e investigación y los asistentes podrán conocer cómo se desarrollaron las primeras incursiones por simas y galerías de la Subbética.

El director conservador del Parque Natural y Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas, Antonio Garcia, ha explicado que desde mayo de 2021, dentro del año internacional organizado por la Federación Internacional de Espeleología y la Unesco, se han organizado ya más de 30 actividades que se van a prolongar hasta el mes de mayo con el lema de “proteger, conocer y difundir” y con el que se pretende “realzar la importancia que los sistemas kársticos tienen para la sociedad”.

García ha detallado que “esta exposición nos traslada al inicio de la exploración y captación de instantáneas desde los años 60 hasta principios de los años 90” y ha insistido en que “tiene mucho valor desde el punto de vista técnico y etnográfico ya que nos lleva al subsuelo de la Subbética y nos descubre las técnicas que entonces utilizaban los espeleólogos y que son muy diferentes a las de hoy”.

Por su parte, el espeleólogo baenense José Antonio Mora ha indicado que “la muestra refleja todo lo que ha sido la evolución espeleológica de la provincia de Córdoba en los últimos 60 años” y ha destacado que se puede ver “la primera exploración realizada en la Cueva del Yeso de Baena y que fue referenciada en una revista de principios del siglo XX “.

Asimismo, Mora ha señalado que “también se pueden ver los sistemas de exploración fabricados por los propios grupos y que no garantizaban ninguna seguridad y su evolución técnica en los últimos 50 años” y ha incidido en que “entonces no había problemas a pesar de que era un material no adecuado, sino que los problemas han surgido ahora cuando hemos pasado los límites de los materiales y de la actividad individual y física de las personas que lo han desarrollado”.

Para el espeleólogo, “la espeleología ha evolucionado técnicamente pero ha bajado su calidad social” y ha animado a visitar la exposición en la que se hace un recorrido por toda la Subbética gracias a las fotografías aportadas por los colectivos espeleológicos de toda la provincia.

Finalmente, el concejal de Medio Ambiente, Juan José Castro, ha explicado que se trata de una actividad más del medio centenar que se van a organizar con motivo del año internacional de las cuevas y los karst y ha asegurado que es “un privilegio poder tenerla Baena”.