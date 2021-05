Baena tiene el barrio más pobre de la provincia de Córdoba; Pozoblanco, el más rico

Baena tiene el barrio más humilde de la provincia de Córdoba, y Pozoblanco en el que residen los vecinos más acaudalados. Es una de las conclusiones que arroja el Atlas de distribución de renta de los hogares, una estadística experimental que esta semana ha publicado por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y que permite hacer un chequeo completo de la salud económica de la provincia. Y, más que el resultado de una radiografía, el informe somete a un TAC a cada municipio, con datos inéditos que dibujan con todo tipo de detalles la distribución de la pobreza y la riqueza.

Hasta el momento, los únicos datos conocidos eran la media de las declaraciones de la renta por municipio, que además dejaban fuera a las localidades menores de 1.000 habitantes. El nuevo informe del INE es mucho más minucioso, ya que tiene en cuenta no solo a los 77 pueblos, sino que profundiza en los distritos y las secciones del censo electoral, lo que permite entrar en los barrios y compararlos. Además, aporta datos de los hogares y no solo de los declarantes, por lo que arroja una fotografía mucho más nítida de cómo se vive a pie de calle. El estudio emplea datos de 2018, por lo que no incluye las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.

Sin tener en cuenta los datos de la capital, la sección dos del distrito cuatro de Baena, que se corresponde con la barriada de San Pedro, soporta la renta neta media más baja de toda la provincia, con solo 4.931 euros por persona. La cara contraria es la sección dos del distrito uno de Pozoblanco, el centro del municipio de Los Pedroches, donde la renta neta media sube hasta los 13.365 euros. La diferencia es de 8.434 euros. Entre ambos quedan los restantes 74 municipios de Córdoba.

Si se analiza la renta neta media por hogar, la fractura se convierte en un abismo. También analizando este parámetro, el citado barrio baenense queda como el más humilde de la provincia, con 13.399 euros, mientras que en esta ocasión el listado lo encabeza Peñarroya-Pueblonuevo, con 32.627 euros; Pozoblanco cae a segunda posición, con 31.583 euros. Por tanto, según la renta neta media por hogar, entre el barrio más rico y más pobre de la provincia la distancia se acrecienta hasta los 19.228 euros.

¿Qué ocurre si en el análisis se incluye Córdoba capital? En este caso, tanto el distrito más rico como el más pobre de la provincia se circunscriben a la ciudad. La renta neta media de los hogares más ricos asciende a 87.826 euros, mientras que la de los hogares más pobres cae hasta los 12.537 euros. Como curiosidad, ricos y pobres conviven en el mismo distrito de la ciudad: el seis. Si se tienen en cuenta estos datos, la grieta económica es de 75.289 euros.

Ranking de municipios

Sin bajar a los barrios, es decir, teniendo en cuenta la media de la renta por hogares, Córdoba (29.556 euros), Pozoblanco (26.904) y Añora (25.354) encabezan el listado de los núcleos más ricos. Entre los diez más acaudalados también se sitúan Peñarroya-Puebonuevo, Espiel, Fernán Núñez, Montilla, Cabra, San Sebastián de los Ballesteros y Belmez.

Por el contrario, al final de la tabla se encuentran Fuente La Lancha (17.897), Villaviciosa de Córdoba (18.482) y Fuente-Tójar (18.544), los tres más pobres. En este grupo también se sitúan Villanueva del Rey, Cardeña, Benamejí, Villaralto, Santa Eufemia, Fuente Carreteros, Iznájar y Los Blázquez. El lugar que cada municipio ocupa en el listado se puede consultar en este enlace.

El atlas del INE resuelve algunas incógnitas, entre ellas qué posición ocupan los municipios más pequeños en la distribución de la riqueza, pues era una información que hasta el momento no se conocía. Y una de las conclusiones es que un censo de tamaño reducido parece estar reñido con contar con una buena renta, tal vez por falta de oportunidades económicas, salvo excepciones como San Sebastián de los Ballesteros o Añora, entre los diez más ricos de la provincia. Y es que algunos de los municipios más pequeños de Córdoba se encuentran también entre los más humildes, como Valsequillo, Santa Eufemia, Los Blázquez, Fuente-Tójar o Fuente La Lancha, que es el que tiene menos población y el de menor renta neta por hogar, según la estadística del INE. Puedes consultar el ranking completo de localidades en este enlace.