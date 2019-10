El Ayuntamiento de Pozoblanco asume la subida del agua y bonifica a los emprendedores

El Pleno del mes de octubre del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado en la noche de este martes las ordenanzas fiscales para 2020, en las cuales destaca el mantenimiento de las tasas del IBI urbano, que se encuentra en 0,75 puntos después de varias bajadas en anteriores legislaturas, mientras que para el IBI de naturaleza rústica se podrá acoger a una bajada del 4%. Todos los grupos políticos, a excepción de IU, han votado a favor de las ordenanzas.

En cuanto a la tarifa del agua de uso doméstico, el alcalde, Santiago Cabello (PP), anunció que, dada la subida programada para el próximo ejercicio por la empresa provincial de agua, el Ayuntamiento ha decidido asumir como gasto público ese aumento para que no afecte a los ciudadanos. Respecto a la tarificación del agua de uso industrial, podrán acogerse a la congelación y no asumir la subida de la tasa aquellas empresas que no consuman más de 60 metros cúbicos.

Otra de las medidas acordadas por el Pleno respecto a los gravámenes a los empresarios, es la bonificación del 100% de la tasa por licencia de apertura de establecimiento o inicio de servicios, siempre que se lleven instalados y en funcionamiento por una duración superior a un año y no haberse beneficiado de dicha bonificación en anteriores ejercicios. Única propuesta que no obtuvo el favor del grupo IU por entender que podría beneficiar a grandes empresas, mientras que el resto de grupos estuvieron a favor de las propuestas presentadas por el equipo de gobierno.

Los portavoces de los grupos políticos también aportaron algunas propuestas para las ordenanzas fiscales, que serán estudiadas y consultadas a Hacienda Local al considerar el equipo de gobierno que podrían ser beneficiosas por estar considerando la implantación de las energías renovables. En concreto, desde IU, Miguel Calero proponía una bonificación en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en vehículos eléctricos o híbridos, mientras que, desde el PSOE, Rosario Rossi recordó la propuesta de bonificación del 50% en el IBI urbano en aquellas viviendas con instalaciones de energía solar.

Convenio con el colegio salesiano San José

Otro de los asuntos llevados al plenario fue la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el colegio salesiano San José para el uso del pabellón deportivo y las pistas exteriores durante los próximos cuatro años dada la alta demanda de colectivos deportivos que necesitan de un espacio para la práctica deportiva. En este punto, tanto IU como PSOE no quisieron votar tal asunto por no ofrecerse unos datos concretos en cuanto a la cuantía económica que supone al ayuntamiento dicho convenio, toda vez que ya se han llevado a cabo dichas mejoras en los vestuarios del citado pabellón, según manifestaron dichos portavoces.