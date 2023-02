El Ayuntamiento de Montilla cede tres cubiertas de edificios municipales para instalar placas fotovoltaicas

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla ha aprobado un convenio de colaboración con la Comunidad Energética Montilla Renovable para la cesión de unas cubiertas de edificios municipales donde se instalarán placas fotovoltaicas en el caso de que esta asociación reciba la subvención a la que se presentan, cuyo plazo vence el 13 de febrero, “y para lo es necesario este trámite y este acuerdo plenario de colaboración”, según ha explicado la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Raquel Casado (PSOE).

Los espacios que se han solicitado por parte de dicha asociación “son los necesarios para instalar y dar cobertura a los socios que hay actualmente en la asociación, 135 personas-áreas”, y son la cubierta de la Sala del Pabellón del Molinillo, una de las cubiertas del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio y la nueva cubierta para sombrear los merenderos de las piscinas municipales de verano.

Esta asociación, según se indicó en el Pleno, es la primera de este carácter en la provincia de Córdoba, aunque existen otras tres similares en Andalucía, en las provincias de Huelva, Granada y Sevilla, y “aunque es un concepto nuevo van a empezar a surgir ya que es una forma de empoderar a la ciudadanía y tener el control sobre tu energía y no que esté en manos solo de comercializadoras que por las circunstancias externas están disparando los precios”, ha explicado la delegada de Medio Ambiente, a lo que se suma el hecho de que “no producimos energía autóctona”.

De ahí que, haya que tomar medidas como la creación de estas comunidades, que vienen auspiciadas por Europa como “una forma de producir energía y empoderar al ciudadano en cuanto al consumo y al control de la factura eléctrica”, ha añadido.

Durante el pleno, la concejala no adscrita Ana Belén Feria ha indicado que aunque el voto de estos concejales no adscritos sería a favor, por seguir apoyando esta iniciativa, lamentaban que no se hubiera podido trabajar lo suficiente en comisiones ante la falta de información de la que disponían, por lo que desconocían “qué conlleva la firma de este convenio con esta asociación” y que “la responsabilidad de los trámites de cesión de una titularidad municipal sin saber qué derechos y obligaciones adquirimos como Ayuntamiento ni en qué se comprometerá a la Corporación entrante sienta precedentes”.

Por parte del grupo Ciudadanos, su portavoz, Sergio Urbano, ha subrayado el apoyo decidido de su grupo a este convenio “condición sine quanon la asociación no puede solicitar dicha subvención”.

Mientras, el portavoz del PP, Javier Alférez, ha destacado el apoyo de su grupo “para llevar a cabo este proyecto piloto” que aunque nació hace unos meses cuenta con “el compromiso total de esta corporación” para la consecución de sus objetivos aunque reconoció “todo el trabajo que aún queda por delante”.

Por parte del grupo de IU, Francisco Lucena, coincidía con los concejales no adscritos en la falta de información en relación a esta asociación y a las obligaciones que se adquirían con dicho convenio, y a su grupo se les planteaban serias dudas en cuanto a si existen espacios suficientes de propiedad municipal para dichas placas fotovoltaicas; qué relación establecerá el Ayuntamiento con dicha asociación o si se creará un canon “para que no exista un agravio comparativo en cuanto a las facturas de los asociados y del resto de ciudadanos” que no forman parte de dicha Comunidad Energética.

En este sentido, la teniente de alcalde de Medio Ambiente ha anotado que “es un camino que está por hacer”, y que teniendo en cuenta “que para un kilovatio hacen falta 5 metros cuadrados, el Ayuntamiento tiene espacios disponibles suficientes”. En su intervención, ha subrayado que “se trata ante todo de un proyecto social que piensa en todos los ciudadanos de Montilla”, en el que, se prevé, que se creará un canon para que no existan agravios comparativos y en el que “el Ayuntamiento actuará como cualquier otro socio de la Comunidad Energética”.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas (PSOE), ha aclarado que este asunto se traía a pleno de manera urgente basándose en criterios de oportunidad, para que la Comunidad Energética Montilla Renovable pueda seguir dando pasos y solicitar la subvención del 13 de febrero y que aunque son lógicas las aportaciones de los grupos y de los concejales no adscritos, lo importante es “el impulso que el Ayuntamiento da a esta iniciativa siendo coherente con los documentos estratégicos que se vienen aprobando”.