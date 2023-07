Aurelio Fernández: "No tenemos fecha para levantar los cortes de agua nocturnos"

Alcaldía de Lucena, Aurelio Fernández (Lucena, 1975), ha tenido que hacer frente a las consecuencias de la pertinaz sequía que asola la provincia y no le ha quedado más remedio que tener que cortar el suministro de agua por la noche hasta que los depósitos municipales recuperen el nivel, además de aumentar medidas de carácter restrictivo ante las previsiones que manejan. Tras cuatro años en la oposición, el popular Fernández llega a la Alcaldía lucentina con un sentimiento, según confiesa, de “responsabilidad” y también de “alegría”.

-La crisis del agua ha llegado también a Lucena y llevan más de una semana con cortes nocturnos del suministro. ¿Hasta cuándo van a continuar?

-De momento vamos a mantenerlos, ya que no hemos recuperado los niveles de agua en los depósitos adecuados. No tenemos fecha para levantar esos cortes.

-Este pasado viernes se ha celebrado el consejo de administración de Aguas de Lucena, ¿qué medidas se han adoptado al respecto?

-En el consejo de administración de Aguas de Lucena hemos acordado una serie de medidas, entre las que destacan la prohibición de uso del agua de la red para baldeo y limpieza, además de reducir lo máximo posible a niveles de supervivencia. En Lucena, el nuevo equipo de gobierno tratará de que las medidas contra la sequía afecten lo menos posible a la ciudadanía.

-¿Corre el mismo peligro Lucena de quedarse sin suministro tal y como ha ocurrido en la zona Norte de la provincia?

-Entendemos que ese peligro no lo tenemos en la zona Sur de la provincia, a pesar de que el nivel del pantano de Iznájar es muy preocupante.

-¿Cómo afronta su llegada a la Alcaldía?

-Se junta un doble sentimiento. Por un lado, el de la alegría, ilusión, felicidad por el respaldo obtenido cuando alguien se presenta a unas elecciones y tiene el apoyo de sus vecinos y lo que quiere es eso. Pero en ese momento, se mezcla otro sentimiento, que es el de la responsabilidad. He sido concejal en la oposición en los últimos cuatro años y, estar en el gobierno es una cosa bien distinta. Lo estamos comprobando en estos primeros días, que han sido de vértigo, no hay un minuto libre y todas las horas son pocas. Lucena es el pueblo más importante de la provincia, un pueblo con 42.000 habitantes y, además, es un motor económico de la zona sur de la provincia y de una buena parte del centro de Andalucía. Por eso, es una responsabilidad.

-Antes de las elecciones del 28 de mayo aseguró en una entrevista a El Día que Lucena "vive con impaciencia el cambio político". Ese cambio ha llegado, ¿ahora qué?

-Ahora hay que trabajar para implantar todas esas medidas que hemos ido proponiendo. Al final, te presentas a unas elecciones con un programa electoral que tienes que llevar a cabo. Es cierto, que el programa electoral no es para cumplirlo en un mes o dos meses, sino para este mandato corporativo para el que tenemos cuatro años. Pero, evidentemente, hay cuestiones que tenemos que ir abordando y debemos ir poniendo en marcha.

-¿Cuáles son?

-La semana pasada implantamos ya una de las medidas que llevábamos en nuestro programa: la supresión de la cita previa para la atención al ciudadano. Nosotros queremos acercar el Ayuntamiento al ciudadano. Pasado el tiempo de la pandemia, entendíamos que el Ayuntamiento debía estar más accesible. Ya hay algunos puestos de atención al ciudadano sin cita previa, pero también la vamos mantener porque hay personas que, entendemos, necesitan un día y una hora exacta para que las puedan atender por motivos laborales o por motivos de conciliación o cualquiera. Por eso, vamos a mantener esa doble vía de momento. Esta es una de las primeras medidas que hemos querido implantar dentro de otras de más calado que queremos llevar a cabo en la atención al ciudadano.

-En campaña también dijo que quería llevar a cabo una política diferente y que iba a trabajar por una Lucena más limpia y segura.

-Son dos temas en los que he insistido mucho a los concejales que llevan esas áreas en estos primeros días y hemos estado ya supervisando alguna de esas actuaciones.

-¿Podría concretar alguna de ellas?

-En el tema de la limpieza, estamos intentando reorganizar el servicio para que sea más efectivo y la limpieza se vaya notando en la ciudad. Por ejemplo, estamos actuando con la limpieza del cauce del río Lucena, que era una situación que estaba bastante dejada y ya no solo por la limpieza en sí, sino también por la propia seguridad ante posibles tormentas y ante posibles avenidas de agua. Era un tema que nos preocupaba y ya hemos empezado en el puente de Cabra y en el puente de Córdoba, que es uno de los sitios principales de acceso a Lucena y va a dar la sensación más de limpieza para que aquello esté más acondicionado. En el tema de la limpieza viaria, hemos estado supervisando algunas actuaciones que se están llevando a cabo en algunos barrios, como en el de Santa Lucía. Tenemos previsto acudir a algunos barrios más para ver cómo se está llevando a cabo para tener de primera mano el conocimiento de primera mano de cómo se está actuando para poder implementar distintos cambios en esa gestión. Es algo, evidentemente, que no puede ser de hoy a mañana, pero sí estamos dando pequeños avances en ese sentido. Hay detalles, que sin gran coste, podemos ir aplicando e involucrando a todos los sectores que, al final, están en ello.

-¿Cuáles son?

-Por ejemplo, en el caso de los veladores y las terrazas, que ahora en verano están muy concurridas, que la limpieza se extreme desde el propio bar. Es un tema también pedagógico, no solo de actuación, que hay que hacerlo, pero la limpieza tiene que ser un tema de ciudad y tenemos que hacerlo todos los ciudadanos.

-¿Y respecto a la seguridad que citaba antes?

-La seguridad es un tema en el que ya estamos hablando con el jefe de la Policía para poder ver los efectivos con los que contamos para ver los nuevos efectivos que se tienen que ir incorporando de cara al futuro. Aquí si es verdad que tenemos que hablar un poco más a largo plazo para poder ir aumentando esa plantilla.

-¿Más a largo plazo?

-Sí, digo más a largo plazo porque esto al final está relacionado con el presupuesto y, ahora mismo, el presupuesto ya está en vigor y lo que tenemos es lo que tenemos, por lo que podremos hacer las intervenciones justas. Pero de cara al próximo año, si lo tenemos en cuenta para poder ir aumentando la plantillas progresivamente.

-¿Han calculado ya cuántos efectivos policiales más son necesarios en Lucena?

-No lo hemos calculado. En campaña hablábamos que nos gustaría poder llegar al centenar paulatinamente. Pero el tema presupuestario irá marcando los ritmos en los que podamos ir creciendo.

-¿En qué estado se ha encontrado el Ayuntamiento de Lucena?

-Ahora mismo, estamos aterrizando y empapándonos de todo. Es verdad que al final el día a día te tiene en una dinámica que necesitas la mañana, tarde y noche para ver toda la documentación. A nivel de organización del Ayuntamiento, lo que me he encontrado son unos trabajadores fantásticos, un equipo muy comprometido, con ganas de seguir trabajando por Lucena y abiertos a los posibles cambios que nosotros les podamos ir planteando. La acogida a este equipo de gobierno y a mi como alcalde, la verdad es que ha sido fantástica. No tengo más que agradecerles en estos primeros días. Al final, son ellos quienes mejor conocen el día a día del Ayuntamiento y nos están facilitando el aterrizaje. Los trabajadores están receptivos a todo lo que les proponiendo y dispuestos a colaborar y a darnos su criterio y opinión porque, al fin y al cabo, son los que llevan el trabajo diario. A nivel económico, es un presupuesto que el equipo de gobierno anterior lo tenía bastante comprometido ya y hay que buscar financiación para poder llevar a cabo algunas partidas; queda medio año y tenemos que hacer una serie de actividades que, lógicamente, no podemos dejar atrás. Por eso, ahora mismo estamos buscando las partidas, poniéndonos al día de todo e intentando agilizarlo todo para ir poniéndonos en funcionamiento lo antes posible.

-Hacía referente antes que Lucena es un motor económico de la provincia, si bien, la crisis financiera provocó un notable descenso. ¿Logrará Lucena recuperar su actividad económica?

-Lucena ha sido referente a nivel empresarial y Lucena va a seguir siendo un referente. Es cierto, que el sector del mueble, que era el más conocido y fue el más pujante se vino abajo con la crisis, pero en Lucena hay emprendedores. Por ejemplo, el sector del frío, la climatización, las energías renovables… Lucena se ha sabido reinventar. El sector del frío, por ejemplo, aquí da empleo a muchas personas y hay una empresa que está haciendo unas instalaciones nuevas que van a ser un modelo, no solo en Lucena, sino en toda la comunidad autónoma. Desde el Ayuntamiento, lo que tenemos que intentar es ayudar y facilitar a todas estas personas, tanto de Lucena como de fuera, a invertir porque al final lo que están generando es empleo y riqueza. Las competencias del Ayuntamiento a nivel local son limitadas, pero dentro de ellas lo que tenemos que intentar es facilitar esas inversiones.

-¿Y de qué manera?

-Lo llevábamos en el programa electoral y lo vamos a poner en marcha en los próximos meses: la Oficina de Atención al Inversor. La idea es que podamos atraer, no esperar a que las cosas vengan, sino ser nosotros los que nos adelantemos y buscar esos negocios y que esas empresas puedan venir aquí y podamos atraerlos con facilidades. En primer lugar tenemos que aprovechar el sitio geográfico que ocupamos. Estamos en el centro de Andalucía, bien comunicados con absolutamente todas las capitales de provincia, a una hora de la playa o a una hora de Sierra Nevada, por poner un ejemplo. Lo tenemos que aprovechar para que al final pueda venir todo el mundo que quiera para poder invertir y generar riqueza en Lucena, que es la base para la prosperidad de un pueblo.

-Tras las elecciones municipales del 28 de mayo, el PP ha logrado arrebatar alcaldías al PSOE y ocupa las de grandes localidades de la provincia. ¿Qué han supuesto estos resultados a nivel de partido?

-Los resultados a nivel provincial han sido los mejores y gobernamos en muchos pueblos importantes como Lucena, donde llevábamos 24 años sin gobernar, en Puente Genil… Ahora mismo, a nivel provincial el partido está en un momento fantástico. Nuestro presidente, Adolfo Molina, y nuestra secretaria general, Araceli Cabello, han hecho una labor fantástica y nos sentimos como en familia. También estamos en la Diputación de Córdoba. Es un momento muy bueno a nivel provincial y también local. El PP de Lucena ha peleado muchos años para conseguir la Alcaldía y lo hemos conseguido. Creo que es el momento de alegría y de responsabilidad. A nivel regional, el PP también ha conseguido gobernar en las ocho capitales de provincia y en seis de ocho diputaciones. Juanma Moreno ya marcó la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas y nos ese respaldo y empuje que se ha notado en las elecciones locales.

-El PP ya está al frente de la Diputación de Córdoba en minoría, ¿en qué se van a beneficiar los municipios tras ocho años de mandato del PSOE?

-Lo que plantea el PP siempre es una gestión diferente. El modelo es el que tiene Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Una gestión con humildad, con los pies en el suelo, pero gestionando de una manera eficaz, cercana a los ciudadanos, con políticas a las que estamos acostumbrados con bajada de impuestos, haciendo reformas, sin que nos asusten tomar decisiones que no sean agradables, pero hay que llevarlas a cabo. Ahora tenemos un tema preocupante, que es el del agua, en el que habrá que tomar decisiones que en algún momento no serán agradables, pero para eso estamos los que estamos gobernando. Al final, al PP se le caracteriza por saber gestionar, tomar decisiones y por intentar buscar la mejor solución.

-¿Cómo cree que será Lucena dentro de cuatro años?

-Cuando alguien se presenta a unas elecciones como estas, pretende ser alcalde y lo consigue, lo que pretende es dejar la ciudad mejor cuatro años después. Para nosotros son prioritarias algunas medidas, como las de la limpieza que he dicho antes. Cuando pasen cuatro años, debemos dejar una ciudad más limpia y más segura. En cuanto al Ayuntamiento, las gestiones tienen que ser más ágiles y la administración micho más moderna en cuanto a los trámites que se puedan hacer. Necesitamos una ciudad que dé un salto de calidad, que sea una ciudad de referencia en cuanto a inversiones y , empleo. Una Lucena mejor, más moderna, del siglo XXI y que sea referente de las ciudades medias y no nos quedemos atrás de otras que parece que han dado un empujón y nosotros parece que nos hemos quedado un poco más parados.

-En estos años, ¿qué proyectos referentes quiere llevar a cabo?

-Tenemos varios. Lucena en cuanto a los fondos Edusi se ha hecho un trabajo muy importante y ahora mismo tenemos que priorizar esos fondos y la ejecución de las obras previstas hasta el 31 de diciembre. No podemos perder un euro de ese dinero y hay que priorizarlo. Una vez que eso pase, nosotros tenemos que poner en marcha proyectos comprometidos y prometidos, como un aparcamiento en la avenida del Parque, que hay que llevarlo a cabo en estos cuatro años. Algo más rápido que tenemos que ejecutar es la eliminación del jardín vertical, un tema que es recurrente y que hay que quitarlo. Estamos en ello para ver cómo quitarlo.