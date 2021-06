La Asociación Española de Municipios del Olivo aprueba la incorporación de once nuevos asociados

Con la presencia de la junta directiva y numerosos asociados conectados online, los servicios técnicos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha presentado a sus socios el informe con las actividades realizadas en los últimos 12 meses. Entre ellas destacan la incorporación de ocho nuevos ayuntamientos y tres diputaciones, la formación a través de conferencias, charlas divulgativas o catas online, el desarrollo del proyecto europeo Life-Regrow o la acción de promoción de las variedades españolas denominada ¿A qué sabe España? que se ha celebrado durante seis sesiones online y donde se han catado hasta 22 variedades del país.

Debido al éxito de esta primera convocatoria, AEMO repetirá este último curso, y hará una versión internacional What does Spain taste like?. También se presentaron hasta 35 cursos, catas o conferencias con el aceite de oliva virgen extra como punto central, así como la organización de diversos concursos de calidad, nacionales e internacionales, entre los que destacan la guía concurso Evooleum, junto a su socio de viaje Mercacei, o el certamen Ecotrama, impulsado por Ecovalia, que valora y premia los mejores AOVEs ecológicos.

“Estamos satisfechos con las acciones realizadas y especialmente con la difusión de las excelencias de los aceites vírgenes extra españoles, una de las principales aspiraciones de nuestra asociación. Vamos a intensificar las acciones de formación y promoción” afirmó la presidenta de AEMO y alcaldesa de Montoro Ana María Romero, y así lo ratificaron con su firme apoyo el resto de ayuntamientos y diputaciones presentes.

La reunión comenzó con la aprobación de las cuentas anuales y el alta de ocho nuevos socios, con un crecimiento del número de asociados de un 7% en el último año, AEMO lo forman ya 141 ayuntamientos, diputaciones, denominaciones de origen y empresas, consolidándose como la mayor asociación de municipios entorno a un cultivo de España. Por su parte se presentó el compromiso de incorporación de tres nuevas diputaciones que “nos hará cubrir gran parte del territorio nacional olivarero, lo que se traduce en fortaleza y mayor representatividad en el sector” afirmó la presidenta.

Como proyecto pionero, y entre otras muchas acciones, en el nuevo ejercicio AEMO esta coorganizando con la Universidad de Córdoba la primera edición del título de experto UCO-AEMO en valoración sensorial de aceite de oliva virgen que se celebrará el próximo otoño y cuyas prescripciones se abrirán en el mes de julio. Con este curso, AEMO pretende contribuir a la formación de nuevos catadores en el ámbito nacional.

Por último, AEMO presentó a sus socios un informe del escenario para el sector del aceite de oliva español tras la pandemia, señalando la recuperación de precios del último año como un dato positivo y fundamentando esta subida en la limitada producción mundial y el aumento de la demanda espoleada por la reflexión del consumidor tras la pandemia, así como por la eliminación por cinco años de los aranceles al aceite de oliva origen España, aprobado por la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos.

AEMO cumplirá este año 25 años de vida, nació un 13 de diciembre de 1996 en Olvera con 36 socios fundadores, y hoy "podemos afirmar que el proyecto se ha consolidado, ha crecido y seguirá luchando por la continuidad del cultivo del olivo en el país líder mundial, España".