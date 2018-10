Asaja cifra en un 30% el aumento de la producción de la campaña vitivinícola

La organización agraria Asaja Córdoba informó ayer de que la campaña de la vendimia en la zona Denominación de Origen Montilla-Moriles ha concluido con unos datos de producción que suponen un 30% más que la campaña pasada en uva blanca.

Esta vendimia, caracterizada por comenzar tres semanas más tarde que el año anterior, tiene unos datos finales de producción de 44 millones de kilos de uva blanca. De la uva tinta, la producción es similar a la campaña anterior, en torno a los 3,5 millones de kilos, que ya fue baja debido fundamentalmente al arranque de estas variedades en la zona.

Sobre los precios, las bodegas han liquidado en torno a 0,42-0,43 euros el kilo de uva y las cooperativas, la uva de la campaña anterior, a 0,63 euros el kilo.

Respecto a la climatología que ha acompañado la vendimia, Asaja consideró que "ha sido buena, excepto las tormentas de finales de agosto y recientemente algo de lluvia que ha podido entorpecer la recogida". No obstante, añadió, "la calidad de la uva es excelente".

Las cifradas aportadas por Asaja son bastantes parecidas a las estimadas al principio de la vendimia por la Denominación de Origen Montilla-Moriles, que calculó que la temporada acabaría con ese incremento en la producción. No obstante, desde el marco regulador no pudieron ayer concretar estas cifras porque no disponen aún de los datos definitivos.

En los últimos tres años, la campaña de recogida de la uva en la zona de Montilla-Moriles se adelantó en el tiempo debido a las elevadas temperaturas y a la falta de lluvia, lo que la convertía en la primera vendimia de toda Europa. Sin embargo, este año la recolección ha regresado a sus fechas naturales, esto es, a lo largo de la primera quincena mes de agosto. La razón no fue otra que la climatología de los últimos meses, tanto las precipitaciones de la primavera, como las temperaturas que se registraron el pasado verano, que no fueron tan elevadas como, por ejemplo, en el último trienio.

El marco Montilla-Moriles tiene inscritos 2.145 viticultores y se extiende por 17 municipios. La zona cuenta con 55 bodegas inscritas, de las cuales 44 son además embotelladoras, según los últimos datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.