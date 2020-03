Bujalance se rinde de nuevo a la arquitectura del sol

Bujalance ha vuelto a rendirse ante la arquitectura del sol y será a partir de esta primavera cuando de nuevo se ponga en marcha el Producto Turístico Bujalance y la Arquitectura del Sol, gracias a un convenio que se va a suscribir entre el Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir , el Ayuntamiento y una empresa que se va a encargar de comercializar este proyecto.

El edil de Turismo de Bujalance, José Luis Martínez (PP), ha explicado a el Día que uno de los objetivos de este proyecto es "atraer turistas" y, además, comercializar este producto, que se basa en mostrar el hecho de que el eje principal de las naves de las iglesias de esta localidad están orientadas al lugar exacto del horizonte local por donde sale o se pone el sol el día que se celebra la onomástica de su titular.

Se trata de un hecho que se repite cada año en las iglesias de San Francisco, San Juan de Dios y la Asunción, además de en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el convento Santa Teresa de las carmelitas descalzas. Los templos, ha anotado, "cumplen una serie de medidas en su construcción" y, por eso, se alinean con el astro rey el día de San Francisco, en octubre, y también en la Asunción, en agosto.

No obstante, lo que no concuerda es el día en concreto del santo, pero no por un error de cálculo, sino porque tal y como ha explicado Martínez, se debe al cambio al calendario gregoriano. Por ello, en el caso de San Francisco, que se celebra cada 4 de octubre, la alineación se produce el 14 de octubre, mientras que en la Virgen de la Asunción, en lugar del 15 de agosto, el efecto tiene lugar el 25 del mismo mes.

El edil de Turismo ha detallado que el proyecto se ha recuperado -se puso en marcha en 2012- tras una reunión con el Obispado de Córdoba y, que en esta ocasión, se han incorporado visitas turísticas en las que se darán a conocer las singularidades de estos edificios.

Martínez ha recordado también que esta propuesta "surgió hace unos años tras la investigación que realizó el catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla, José María Abril, sobre la inclinación la torre de la Asunción". A raíz de ese estudio, ha detallado, "vio que los templos cumplían una serie de reglas" como las citadas. Además, alude al caso de la parroquia de San Francisco. Y es que, el día de su onomástica los últimos rayos de sol penetran por el rosetón del pórtico y mueren sobre la imagen del santo.

Según la información facilitada por el edil de Turismo, en el caso de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el vía crucis desciende hacia el punto del ocaso en el solsticio de invierno.

El producto también incluye la explicación de la conocida como línea de San Pablo. No en vano, las torres de los templos de San Francisco y la Asunción son de principios del siglo XVII y dos días al año el ocaso se alinea con ambas, en concreto, el día de la Conversión de San Pablo, y el día de la consagración de las basílicas de San Pedro y San Pablo.

El concejal de Turismo ha subrayado también que el Casco Histórico de Bujalance está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1983, al tiempo que ha recordado que la Torre de la Asunción también es conocida como la Pisa de Andalucía por su inclinación.