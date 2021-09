Aqualia irá a los juzgados si el Pleno de Puente Genil le rescinde el contrato del servicio de agua

El conflicto sobre el modelo de gestión del servicio de agua de Puente Genil acabará en los juzgados si no hay un acuerdo en las próximas semanas. El Ayuntamiento ya ha mostrado su intención de que sea la empresa provincial de la Diputación Emproacsa la que asuma el control, una vez que consideran que el 18 de diciembre expira el contrato con Aqualia. Sin embargo, la visión de esta última entidad es muy distinta, ya que consideran que tienen una “prórroga tácita” de cinco año más, ya que el Consistorio no denunció el contrato en tiempo y forma, es decir, con un año de antelación.

La responsable de zona de Aqualia en Andalucía, Rocío Santiago, ha señalado a el Día que acudirán al Contencioso-Administrativo si el Pleno decide en las próximas semanas rescindir el acuerdo. “Estamos preparando el escrito y el servicio jurídico lo presentará en breve. Nosotros estamos convencidos de que nuestro contrato no se ha acabado”, ha señalado Santiago, quien ha añadido que “el Ayuntamiento tenía la potestad de haber denunciado el contrato en el plazo estipulado en el mismo, pero no lo hizo, tenía que haber avisado en diciembre del año pasado. Es más, todavía no lo ha hecho”.

Aunque el Pleno ya rechazó un recurso de reposición presentado por la concesionaria, la entidad ha recordado “verbalmente” al Consistorio que hay una prórroga tácita. Así las cosas, Aqualia tiene claro que presentará su denuncia en los juzgados y que pedirán “medidas cautelares” hasta que se resuelva en conflicto. “Tenemos precedentes con sentencias a nuestro favor”, ha precisado Rocío Santiago, quien ha incidido que “no podemos entender el cambio a Emproacsa” y ha añadido que “sólo podemos entenderla en el sentido de que el alcalde tenga un conflicto de intereses entre su figura como alcalde de Puente Genil y el de presidente de Emproacsa”. El regidor pontanés, Esteban Morales, es diputado provincial y presidente de la Empresa Provincial de Aguas, por lo que desde Aqualia creen que está “pesando más” su cargo en Emproacsa.

Respecto a la oferta que ha presentado Emproacsa a Puente Genil, Rocío Santiago ha explicado que “lo que es medible no es discutible” y que esa propuesta de la empresa dependiente de la Diputación “es un mal negocio para el Ayuntamiento, que perdería entre 400.000 y 450.000 euros anuales entre lo que ofrece Emproacsa y lo que tendría con Aqualia con la prórroga”.

La portavoz ha incidido en este sentido en que la empresa provincia ofrece un 5% de los ingresos para inversiones, “cuando con Aqualia son cinco veces mayor”. También ha precisado que “otro de los puntos que cuenta el alcalde como beneficiosos es que le van a dar un 10% para pagar los consumos municipales. Eso es un engaño, porque en nuestro pliego ya tenemos los consumos gratuitos hasta un 18% del total, es decir, lo que él está presentando como una ventaja, no es tal. El Ayuntamiento no ha pagado un euro por los consumos municipales porque son gratuitos”, según ha asegurado la directora de zona de Aqualia.

También ha apuntado que “las tarifas de Emproacsa son sensiblemente más altas”, por lo que los hogares de Puente Genil pagarían “un 20% más caro el recibo” a tenor de los cálculos de la actual concesionaria del servicio.

Así las cosas, Aqualia registrará en el Ayuntamiento de Puente Genil en estos días una propuesta en la que se recogen los aspectos de las dos ofertas que hay sobre la mesa para la gestión del agua. Desde la actual concesionaria han señalado que “hay dos propuestas enfrentadas y el Pleno es soberano; cuando se compare una oferta con otra, se verá que la de Aqualia es buena para todos”, ha apuntado Rocío Santiago, para quien “también sería un mal negocio para Emproacsa. Actualmente, casi la mitad de lo que Aqualia recauda en Puente Genil retorna a Emproacsa como compra de agua, en torno a un millón de euros”.

Respecto a la relación de la empresa –que lleva 28 años prestando el servicio en Puente Genil– con el Ayuntamiento, Santiago ha señalado que “no hay una situación de enfrentamiento y de desgaste”. “No vemos hostilidad en el día a día”. Sobre la situación de la plantilla –12 trabajadores–, la portavoz ha indicado que “no es verdad que Emproacsa pueda subrogar a los trabajadores y hay precedentes legales” y que en caso de que pudieran entrar en la empresa provincial “estarían en una situación precaria”. En ese sentido, Aqualia defiende que “nuestra plantilla es local y tenemos una oficina que abre cinco días a la semana”.