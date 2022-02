Amigos del Ferrocarril pide la reapertura de la línea Almorchón-Belmez

La Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril solicitará a Renfe y Adif poder contar con un tren especial para realizar un viaje desde Almorchón (Badajoz) hasta Belmez (Córdoba), de homenaje a esta histórica línea para Extremadura y así reivindicar también la importancia de su reapertura.

El presidente del colectivo, Ángel Caballero, ha explicado que una vez mejore la situación sanitaria se solicitarán los permisos necesarios para llevar a cabo este viaje, que servirá tanto de homenaje como de reivindicación, ya que los trenes han dejado de circular por esta línea que históricamente fue clave para Extremadura.

“Cierto es que el trazado no está cerrado oficialmente, pero ya no circula ningún tren, por lo que la iniciativa servirá también para reivindicar que no se suprima esta línea, pues con ella se une Extremadura con Córdoba, pero también con Málaga, origen del trayecto”, ha dicho.

La línea tenía el objetivo de transportar el carbón de términos municipales cordobeses mineros como Espiel o Belmez a Madrid o a la siderurgia de Málaga y en el caso de la conexión con Extremadura hasta los puertos portugueses.

Como ha explicado, la iniciativa “no será fácil” pues la línea está oficiosamente cerrada, aunque con la limitación de la velocidad adecuada “es posible llevar a cabo esta iniciativa”.

El objetivo es realizar este viaje este año, con lo que la iniciativa volvería 10 años después de que la asociación ya llevase a cabo un proyecto similar en 2012.

Hace una década, el colectivo consiguió poner en marcha un tren chárter entre Almorchón y La Alhondiguilla (Espiel), donde a lo largo del viaje la locomotora se detuvo en diversos puntos de interés, como estaciones y apeaderos, para visitar y fotografiar los lugares más emblemáticos del histórico trazado.

Un total de 270 viajeros se embarcaron en este viaje hacia la comarca cordobesa gracias a una línea que a partir de 1974 quedó en exclusiva para transportar mercancías después de que cesasen los servicios comerciales.

A partir de esa fecha ya solo se admitía el tráfico principalmente de los trenes carboneros que circulaban desde Puertollano (Ciudad Real) hasta Espiel, actividad que disminuyó de forma progresiva hasta la situación actual de la línea