Alfonso Lorente será el candidato del PP a la Alcaldía de Nueva Carteya: "Vengo libre de mochilas"

Alfonso Lorente será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Nueva Carteya en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Así lo ha anunciado la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, tras mantener un encuentro con el candidato en el que le ha manifestado el respaldo de la dirección provincial del partido.

“Alfonso es un hombre decidido y valiente que ha querido dar un paso al frente por este pueblo que tan bien lo ha acogido y por sus vecinos. Sabe que llegan vientos favorables desde el gobierno andaluz de Juanma Moreno, que están transformando Andalucía, que pronto llegarán otros vientos favorables de la Diputación de Córdoba gobernada por el PP y del Gobierno de España con el presidente Feijóo. Es el momento de dar este paso adelante por Nueva Carteya, podemos conseguir grandes retos para hacer que este pueblo avance”, ha comentado Araceli Cabello.

Por su parte, el candidato se ha mostrado ilusionado y con fuerza para afrontar esta nueva andadura. “Yo he apostado por Nueva Carteya porque tanto el pueblo como sus gentes me han enamorado. Hace unos años decidí dar un giro radical a mi vida, seguir mi instinto y quedarme en Nueva Carteya junto a mi hija, y ahora quiero devolver a este pueblo el cariño y el calor que me ha brindado en este tiempo”, ha afirmado Alfonso Lorente.

El candidato se ha sentido muy arropado por los vecinos de Nueva Carteya que le han empujado a encabezar la candidatura popular. “Yo vengo libre de mochilas, solo quiero aportar mi experiencia profesional y de vida para mejorar este pueblo maravilloso que ahora es el mío”, ha dicho.

El candidato nació en 1955 en Sabadell, ha desarrollado su vida en Cataluña y hace unos años se instaló en Nueva Carteya, donde está muy integrado en el mundo cofrade y asociativo local. Empresario del sector textil jubilado, es la primera vez que forma parte de una candidatura electoral.