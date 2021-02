La alcaldesa de Torrecampo denuncia que dos concejalas de su partido impiden aprobar el presupuesto por "intereses personales"

La alcaldesa de Torrecampo, Francisca Alamillo (PSOE), ha denunciado que dos concejalas de su mismo partido han impedido la aprobación del presupuesto para este 2021 por "intereses personales". En una extensa publicación en Facebook, Alamillo relata las bondades de las cuentas elaboradas para este ejercicio, pero a continuación expone que, "a pesar de todas estas medidas beneficiosas para Torrecampo, tengo que informaros que el presupuesto para 2021 no salió adelante".

La razón principal, según ha asegurado la alcaldesa torrecampeña, es que dos concejalas de su partido (Sebastiana Calero, hasta hace pocos días secretaria general del PSOE de Torrecampo y Francisca Cantador, secretaria de Política Municipal) "decidieron abandonar el pleno antes de comenzar" tras haber leído un comunicado.

Para entender el trasfondo de este asunto habría que irse varios días atrás. La propia Alamillo lo cuenta en su publicación. La alcaldesa de Torrecampo hace referencia, literalmente, al "tema de la vacunación". Y es que ella fue una de las regidoras que se vacunó contra el coronavirus cuando no le correspondía.

Según Alamillo, las dos referidas concejales "aprovecharon el tema de la vacunación para poder atacarme personalmente, ya que no accedía a sus presiones". La socialista ha asegurado que las ediles escribieron un comunicado "hablando en nombre de la ejecutiva y de la agrupación del PSOE de Torrecampo, cuando yo soy la que tiene que convocar a dicha ejecutiva y redactar el acta. Y no se me convocó ni a mí ni a la militancia, ellos decidieron y escribieron, y a la semana siguiente se presentaron en Córdoba a exigirle al provincial que me obligaran a dimitir".

Alamillo ha recordado también que esa misma semana (la del 17 de enero) se celebró una reunión comarcal donde los compañeros le ofrecieron su apoyo, excepto "mi secretaria general [Calero] que volvió a pedir mi dimisión".

A raíz de estos acontecimientos, Alamillo decidió cesar a Calero de su cargo de teniente de alcalde "porque yo quiero trabajar con gente de mi absoluta confianza que piense en Torrecampo y no en intereses partidistas".

A raíz del cese, tanto Cantador como Calero dimitieron de todas sus funciones y delegaciones del equipo de gobierno, quedando únicamente como concejalas del Grupo Socialista.

Estas son las razones esgrimidas por la alcaldesa de Torrecampo para justificar el abandono del pleno por parte de estas dos concejalas lo que, a su vez, impidió aprobar el presupuesto de este año. A todo esto hay que añadir que Alamillo ha asegurado que lleva desde mayo del año pasado "soportando presiones para que tome decisiones partidistas pensando en los intereses personales de algunas familias", algo que, ha aseverado, nunca ha hecho.

Las explicaciones de las concejalas

Por su parte, las concejalas que abandonaron el pleno leyeron un documento antes de hacerlo en el que explicaban sus motivos. Fue Sebastiana Calero quien afirmó que el cese de sus cargos se producía "por una supuesta pérdida de confianza de la Alcaldía".

"Nosotras [ella y Cantador] no entendemos que esa sea la causa, sino que la intención no es otra que intentar acabar con cualquier atisbo de autocrítica, intentando mermar nuestra capacidad para expresar lo que pensamos", exponen en el escrito.

En la carta recuerdan que Alamillo tiene abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia por vacunarse de forma indebida, y apuntan que están esperando que la regidora tome una decisión porque entienden que dicha suspensión es una forma directa del partido de pedirle su dimisión.

Por todo ello, continúa el escrito, no quieren tomar una decisión "bajo las siglas que nos representan", de ahí que no hayan apoyado las cuentas municipales.