Alcaldes socialistas de Córdoba piden más pruebas PCR y que la Junta asuma sus competencias

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha preguntado a la Junta de Andalucía por qué no toma medidas en los municipios de la provincia con mayor incidencia de coronavirus y ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que “se ponga a trabajar, menos campañas de autobombo y más PCR, más actuaciones en las residencias de mayores, más rastreadores y más profesionales en la sanidad pública”.

Ruiz, que ha estado acompañado por las alcaldesas de Benamejí y Moriles y los alcaldes de Palenciana, Santa Eufemia, Guadalcázar y Villafranca -todos socialistas-, ha considerado también que “hacer un cribado masivo a personas elegidas al azar con test de antígenos, que no es la técnica adecuada para el caso, no sirve de nada si tenemos a vecinos y vecinas con síntomas a los que no se les realizan PCR”.

El también presidente de la Diputación de Córdoba ha recordado que, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, Los Blázquez, Villaviciosa de Córdoba, Palenciana, Encinas Reales, Santa Eufemia, Cañete de las Torres, Aguilar de la Frontera, Moriles, Montoro, Guadalcázar, Luque y Villafranca de Córdoba tienen una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y que Villa del Río y Belmez están a punto de superar esa barrera.

Así, ha pedido a la Junta que explique a qué espera para actuar en esos municipios y ha asegurado que “Moreno Bonilla tenía mucha prisa por tener el mando único pero no ha hecho nada, desde que recuperó el mando único los datos de Andalucía no han hecho más que empeorar”.

“Es penoso que los alcaldes tengan que recurrir a la prensa para reclamar a la Junta de Andalucía más medios para combatir la pandemia en sus municipios, no se puede consentir que un alcalde o alcaldesa tenga que suplicar a la Consejería de Salud que se actúe en sus pueblos, a está bien, ya basta”, ha indicado. También ha recordado que “los regidores llevan toda la pandemia sin recibir información a pesar de que son los que están en la primera línea de combate, los que atienden a las familias y a las empresas y los que han solventado la falta de planificación en el inicio del curso escolar”.

Ruiz ha explicado que la pasada semana la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba aprobó por unanimidad remitir una carta a Moreno Bonilla mostrándole el malestar de los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia por este abandono y falta de transparencia y pidiéndole lealtad y colaboración con los ayuntamientos y ha asegurado que “la respuesta del presidente de la Junta de Andalucía ha sido el silencio, el desplante, el pasotismo más absoluto”.

Ante estas declaraciones, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, ha señalado que desde la Junta de Andalucía "no se guían por valoraciones políticas, sino técnicas".

"De héroes a villanos"

“Todo lo que está ocurriendo no es fruto de la casualidad porque Moreno Bonilla venía debilitando conscientemente la sanidad pública, en su afán privatizador el Gobierno de las derechas tiene la atención primaria colapsada, la gente no puede ir al médico, los rastreadores son insuficientes, Andalucía sigue a la cola en PCR”, ha añadido y ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho que “los profesionales de la sanidad pública hayan pasado en apenas unos meses de héroes a villanos y el descontento de la ciudadanía lo sufren estos profesionales, que sienten desamparo, indefensión e indignación”.

La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, por su parte, ha preguntado a Moreno Bonilla “si sabe lo que siente un alcalde o alcaldesa cuando ve que la cifra de contagios aumenta en su municipio y sufre la impotencia ante la falta de respeto de la Junta de Andalucía y ante la falta de medios que está poniendo”.

“Si hoy estamos aquí un grupo de alcaldes y alcaldesas es porque a título individual no nos atienden, es lamentable que tengamos que alzar la voz para que la delegación territorial de Salud nos escuche”, ha afirmado, y ha insistido en “el total abandono que sufrimos por parte del Gobierno andaluz”. “Lo que pedimos es respeto institucional, colaboración e información, que no se castigue a la Atención Primaria y que se realicen más PCR”, ha indicado.

En el mismo sentido se ha manifestado la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, que ha explicado que “si se hubieran realizado PCR en los municipios limítrofes posiblemente no tendríamos la tasa de contagio que tenemos, porque hay que tener en cuenta que compartimos espacios como el centro de salud o el instituto”.

Por último, el alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza, ha asegurado que “llevo pidiendo ayuda a la Junta de Andalucía desde finales de agosto y no obtengo respuesta, he llamado al auto confinamiento en mi municipio pero ya no puedo tomar más medidas”.