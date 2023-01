Agreden a una pediatra en el centro de salud de Fernán Núñez

CSIF ha denunciado la agresión verbal sufrida este miércoles por una pediatra del Centro de Salud de Fernán Núñez por parte de la madre de un paciente y ha reclamado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios ante "el preocupante número de los ataques, tanto físicos como verbales, a los profesionales registrados durante el año pasado", así como un aumento del personal en Atención Primaria y en los centros hospitalarios "para evitar estos desagradables episodios".

El Sector de Sanidad de CSIF Córdoba ha informado de que los hechos tuvieron lugar en la mañana del miércoles 18 de enero cuando la progenitora reclamó a la facultativa que atendiera a su hijo de manera inmediata. Ante la respuesta de la profesional de que vería al menor cuando terminase una llamada de teléfono en la que estaba dando consulta a otro paciente, "la madre empezó a proferir a gritos todo tipo de insultos contra la médica, que pudieron ser escuchados por todos los usuarios y trabajadores del centro de salud allí presentes".

El sindicato ha recordado que en el primer semestre de 2022 se registraron 62 agresiones a profesionales del sector sanitario en Córdoba, tres de tipo físico y el resto verbales. De este modo, cada tres días se viene produciendo un ataque a algún trabajador o trabajadora del SAS, una estadística que queda corroborada con el episodio ocurrido en Fernán Núñez.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, ha destacado que “es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial, así como más vigilancia en estas instalaciones por parte de profesionales en la materia”.

“En Córdoba llevamos muchas años con una inercia en la no cobertura de bajas y sustituciones que ha hecho que se enquiste la situación del sistema público de salud y que lleguemos al punto en el que nos encontramos", ha expresado Maestre, y lo ha resumido en que "no hay médicos y pediatras a los que contratar porque se han ido, por un lado, y por otro lado, los que prestan servicio están saturados, soportan condiciones penosas en su trabajo por falta de tiempo para atender a pacientes y por la poca estabilidad y posibilidades de conciliación”, argumenta la representante sindical.

CSIF Sanidad Córdoba subraya que desde 2020 tiene en marcha la campaña Ante una agresión verbal, habla para animar a los profesionales del sistema sanitario público a comunicar todos los ataques que puedan sufrir. “Nuestros delegados en los centros sanitarios tienen constancia de que se producen, con cierta frecuencia, situaciones de malos modos, insultos y trato degradante hacia los profesionales, en muchas ocasiones por teléfono, por lo que el trabajador o trabajadora no entiende que dicha circunstancia pueda denunciarse", según explica Maestre, quien subraya la "necesidad de estar vigilantes respecto a este tipo de situaciones que la saturación de la atención sanitaria ha propiciado". Para la representante sindical, "no es justificable ningún tipo de agresión y las de naturaleza verbal no pueden ser calificadas como menos hirientes, sino que deben ser consideradas igual de graves que las físicas”.