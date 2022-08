Adjudicadas las obras de remodelación integral del parque Tierno Galván en Montilla por 933.338 euros

La localidad de Montilla afrontará en las próximas semanas cuatro obras de envergadura. El alcalde, Rafael Llamas (PSOE), y la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, han concretado este martes que estas intervenciones suponen una inversión global de más de 1.900.000 euros, como cierre de “un verano intenso técnica y administrativamente”.

Una de estas obras es la del mercado de abastos, adjudicada en 358.000 euros a la empresa constructora montillana Hidalgo y Tejada; la segunda afecta al parque Tierno Galván, que desarrollará la empresa montillana Antroju por un valor de 933.338 euros; la tercera es el tramo de Puerta Aguilar hasta la l plazuela de la Inmaculada, por un importe de adjudicación de 312.180 euros a la empresa Jícar, de Montemayor, y la cuarta obra, la remodelación de las pistas y gradas del estadio municipal de fútbol, ha sido adjudicada a la empresa montillana Estruconsa, Estructuras y Construcciones Salas por 304.489 euros.

“Son todas obras trascendentales para Montilla y comenzarán de forma inminente en cuanto las empresas culminen la aportación de documentación necesaria y se firme el acta de inicio”, ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que “han de realizarse en tiempo y forma, puesto que estos plazos vienen indicados por las administraciones que otorgan estas subvenciones”, en su mayoría procedentes de fondos europeos.

El alcalde ha explicado que a estas licitaciones no se suelen presentar muchas empresas precisamente por los plazos que los procesos de adjudicación proponen, "muy concretos en los que el Ayuntamiento no tiene margen de acción porque, si no, se perdería la ayuda para llevarlas a cabo”.

La esperada reforma de la Pradera

La intervención más cuantiosa es la que afecta al parque Tierno Galván, conocido popularmente como la Pradera. Las actuaciones generales comprenden la dotación de más y mejor iluminación; la renovación del circuito peatonal perimetral, con un nuevo pavimento más integrado con el entorno natural, y la formación de nuevos senderos de conexión.

Dentro del recinto, además, se construirán diversas zonas claramente diferenciadas, algunas de ellas muy llamativas y orientadas claramente al ocio familiar. De entre todas ellas, según consta en el proyecto, llama la atención una "zona de aventura y emoción" mediante la construcción de una tirolina doble con una longitud total de 40 metros. Coincidiendo con el área más arbolada, se instalará asimismo una gymkana del bosque, con juegos en altura.

La nueva Pradera incluirá muchos más elementos. Habrá un parque biosaludable, zona de calistenia, una nueva pista de skate board más amplia que la actual, juegos de construcción, dos merenderos, un circuito de pumptrack y un juego infantil "de grandes dimensiones" con forma de garza y juncos.