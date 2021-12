AUGC Córdoba comunica a la Subdelegación del Gobierno la "ruptura de relaciones institucionales"

El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Ostos, ha comunicado este martes la "ruptura de relaciones institucionales con el Gobierno", decisión que se ha adoptado ante la "falta de soluciones a los problemas de los guardias civiles", que han sido trasladados previamente en los diferentes encuentros y reuniones mantenidas. El colectivo ha entragado este martes un escrito dirigido a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

En el documento registrado, se recuerda que el Ministerio del Interior continúa "sin dar una solución a las discriminaciones que siguen padeciendo los guardias civiles". Es lo que ocurre, señalan, con la carencia de turnos de trabajo que permitan la conciliación laboral y familiar. "Mientras que el Gobierno se ha comprometido a cambiar desde marzo de 2022 los turnos de trabajo con cadencia fija en la Policía Nacional, en la Guardia Civil no existe ningún turno ni cadencia de trabajo, careciendo además de un plus de turnicidad, pese a que la normativa interna le obliga a ello desde 2015", han comparado. Este plus sí lo perciben los miembros de la Policía Nacional, con una cuantía mensual de 120 euros.

En el escrito, AUGC también señala que el Gobierno ha rechazado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 realizada por Coalición Canaria, en la que instaba a que se abonara a los guardias civiles el plus de territorialidad que se percibe en Policía Nacional desde el año 1995.

También destaca que no se ha actuado para compensar económicamente a los guardias civiles que prestan servicio en la “España vaciada”, concepto de uso recurrente por el Gobierno de la nación pero que no se traduce en medida alguna en el ámbito de la Guardia Civil, cuerpo que precisamente se encarga de la seguridad en dicho ámbito territorial.

Otro "agravio" que expone la AUGC en su escrito es el no reconocimiento de Zona de Especial Singularidad para las demarcaciones de la Guardia Civil donde es necesario implementar medidas de refuerzo especiales y compensar el sobreesfuerzo al que están sometidos los agentes, como en zonas afectadas por nacionalismos, narcotráfico o inmigración irregular.

Por todo ello, la AUGC ha anunciado la "ruptura de relaciones institucionales con el actual Gobierno de España hasta que éste ponga fin a los agravios que padecen los guardias civiles", y ha reclamado al Ejecutivo la aprobación y aplicación urgente en el cuerpo de la Guardia Civil de las mismas medidas que ya disponen los miembros de la Policía Nacional.