Remedios de los Dolores Magín (en adelante, Reme), pitonisa personal de Pedro Sánchez, colocada en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País, no se fía de la actual situación política y, por si acaso, aspira a conseguir una plaza de espía al servicio de la Generalidad de Cataluña. Para alcanzar este codiciado puesto de agente secreto solo le quedaba por superar una singular prueba psicotécnica; un test de 18 desordenadas letras que hay que contestar con los apellidos o significados catalanistas que, de forma espontánea, broten de la mente del opositor, en un plazo muy breve: 10 minutos de tiempo real. Por tanto, no daba lugar ni a meterse en internet. Ayer mismo, Reme se tomó sus tres chupitos mañaneros de anís del Mono (oriundo de Badalona), se conectó a la página de la Generalidad, y completó el test de una tacada. Me ha enviado una copia terminada por correo electrónico.

“A: Amnistía para todos los políticos catalanes. También, Aragonés (Pere), president de la Generalitat de Catalunya, de talla mundial.

X: Xirinacs (Luis María), fallecido ex mosén, pionero en la reivindicación de la amnistía de 1977.

V: Visca, viva la amnistía, visca la independencia y visca el Barça.

E: Estelada, bandera independentista de Catalunya que puede lucir el triángulo con fondo azul o amarillo según la tendencia política de su poseedor. En el primer caso, la estrella es blanca, y en el segundo, roja.

D: Diada, día nacional de Catalunya, se celebra el 11 de septiembre. También, DUI: declaración unilateral de independencia. Como señaló ingenuamente la sentencia del Tribunal Supremo, causada por una “ensoñación”. No confundir con DIU, dispositivo intrauterino, que me hice colocar cuando me ennovié con un maduro galán del Maresme, para nada: el pobre tenía el semen perezoso por la contaminación de las aguas del río Tordera.

H: Honorable, tratamiento oficial del president de la Generalitat.

Ll: Llibertat. Libertad de la que carecieron los presos políticos catalanes. También Lledoners, cárcel donde estuvieron recluidos parte de los líderes nacionales condenados por el proces. Y Llanera, juez, perseguidor por Europa de los líderes independentistas exiliados, a los que califica como prófugos.

I: Identidat. Identidad. La catalana, única y completamente diferente de las que pueblan la península ibérica.

T: Torra (Quim), ex president de la Generalitat, estudioso y fiel defensor de la identidad catalana, tanto en el plano mental como en el físico.

M: Más (Artur), como president de la Generalitat padeció la intransigencia española, y se convirtió en paladín del derecho a decidir de la nación catalana. También, Maciá (Francesc), primer president de la Generalitat. Murió en 1933, de apendicitis. Moix (Terenci), famoso novelista fallecido que escribió, No digas que fue un sueño.

C: Casanova (Rafael), auténtico padre de la patria catalana, no confundir con el mujeriego Giacomo. También, Companys (Lluis), otro progenitor pero más cercano de la patria: asesinado por el franquismo. El estadio olímpico de Barcelona lleva su nombre y apellido.

P: Puigdemont (Carles), sucesor de Más como president de la Generalitat. Exiliado por los conocidos motivos políticos de la DUI. También Pujol (Jordi), ex president de la Generalitat, quien tuvo la suerte de heredar un buen dinero en el extranjero que, al parecer, sirvió a sus inquietos hijos para montar un imperio empresarial. Y Ponsatí (Clara), consellera en un exilio muy itinerante: amnistía.

G: Gasch (Manel), ufano abad de Montserrat, habla con propiedad de la nación completa de Catalunya. Afirma que “está separada por los Pirineos”. Hace unos días se reunió en un pueblo francés con todos los presidentes vivos que ha tenido la Generalitat.

B: Borrás (Laura), sufrida y accidental prevaricadora por la patria: amnistía. También, Boadella (Albert), peligroso farandulero españolista.

J: Junqueras (Oriol), líder de Esquerra Republicana, preso político indultado. Dio alas al sueño independentista de la DUI que condujo a ejemplares ciudadanos a un calvario judicial. Como buen patriota volverá a las andadas.

R: Romeva (Raül), y Rull (Josep). Víctimas de la ensoñación de la DUI, siguieron la misma suerte y tienen idénticas intenciones de futuro que Junqueras.

C: Cuixart (Jordi). Pacífico cabecilla de movimiento ciudadano patrio que disfrutó sobremanera en el capó de un coche de la Guardia Civil. Indultado, promete reincidir.

S: Sánchez (Jordi), léase C, Cuixart. No confundir con Pedro, quien traerá la perentoria amnistía”.

Reme se merece, como mínimo, la Cruz de Sant Jordi.

Y todo ha sido producto de una ensoñación, de algo ideal.

Una pesadilla.