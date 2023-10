El jugador Ricky Rubio sorprendió a muchos este verano cuando confesó que no podía acudir al Mundial de Baloncesto porque no se encontraba bien psicológicamente. Una estrella del deporte, con una exitosa carrera en la NBA, con problemas mentales. Sucedió, y fue bueno que se explicaran los motivos. Hasta no hace tanto, tal y como debe haber ocurrido con frecuencia en el pasado, no se camufló bajo una lesión muscular, una fractura, lo que sea, con tal de no llamar a las cosas por su nombre. Ese no querer llamar a las cosas por su nombre que en demasiadas ocasiones ha creado personalidades inciertas, falsas, máscaras de un idealismo superfluo.

Recientemente he visto una serie de televisión llamada Ted Lasso, que aborda el mundo del fútbol y sus circunstancias. Con el aspecto de una comedia, que lo es, esta producción televisiva ha abordado en sus capítulos determinados asuntos que aún siguen siendo un tabú en lo que conocemos como deporte de élite. O sea, deportistas que ganan mucho dinero y que cuentan con una gran proyección mediática y pública y que, por todo eso, deben ofrecer y aparentar comportamientos que coincidan con eso que denominan normalidad (y que es un invento creado por unos cuantos, pero que nos afecta a demasiados). Así, en Ted Lasso se abordan los celos y egos de las estrellas de fútbol, los problemas de racismo que en ocasiones padecen o la homosexualidad, que sigue siendo la gran asignatura pendiente en el deporte profesional. Por pura estadística, por sencilla lógica, deben ser muchos los jugadores del más alto nivel que son homosexuales, y que por los más diversos motivos lo ocultan. Curiosamente, esto no sucede, como tantas otras cosas, en el fútbol femenino, donde hasta sus estrellas más fulgurantes no tienen el menor problema en confesar su orientación sexual e incluso compartir imágenes con sus parejas.

Ted Lasso, que en la serie que lleva su nombre es un entrenador de la Premiere League que no tiene ni idea de fútbol, porque su única experiencia es en el rugby, padece ataques de pánico. Y en un principio, como ha sucedido siempre, lo tratan de camuflar bajo una dolencia estomacal, hasta que decide confesarlo públicamente. Y lo llamativo es que no pasa nada. Algo parecido a lo que ha sucedido con Ricky Rubio. Aunque muchos intenten lo contrario, la sociedad evoluciona, crecemos, somos más comprensivos con el prójimo. Y del mismo modo que tratamos otro tipo de dolencias que padecemos, como la gripe, el Covid o una muela picada, hemos entendido que nuestra cabeza, lo que hay dentro, también puede griparse, trastocarse, fastidiarse o simplemente no funcionar como debiera. En esto, como en tantas otras cosas, los jóvenes nos adelantan en cuanto a normalidad y naturalidad, y a la mayoría de ellos no les supone ningún trauma o vergüenza reconocer que están recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico. Aunque aún siguen existiendo esos padres que llevan esto como una condena, y lo consideran como un muerto que hay que esconder en lo más profundo del armario.

Tradicionalmente hemos tenido una gran facilidad para nombrar, casi siempre desde el desprecio, todo aquello que hemos contemplado como algo que estaba fuera de lo que nos han enseñado y definido como normal. Ir al loquero, tarado, loco y demás expresiones, que ojalá formen de un pasado que no vuelva jamás. Probablemente todos padecemos, ya sea de manera temporal o permanente, desequilibrios mentales, como consecuencia de esta vida que nos ha tocado, producto de infancias y juventudes traumatizadas por los más diferentes motivos o porque hemos nacido con un desajuste, del mismo modo que se puede nacer miope, con problemas de audición y demás. He de reconocer que la mental es la enfermedad que más miedo me provoca, ya que imagino que debe ser muy complicado encontrar el punto exacto sobre el que se debe actuar, y, sobre todo, cómo hacerlo. Pero todo avanza, todo evoluciona. También la psicología. En cualquier caso, mucho mejor llevarlo con la naturalidad de no sentirte un bicho raro, y poder compartirlo con quienes te importan sin temor a absurdas reacciones.