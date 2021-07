Reconocimiento social al profesorado

El pasado mes de septiembre con motivo del inicio del curso escolar ya finalizado, escribía un artículo de opinión que titulaba Aplausos al profesorado andaluz, en el quería hacer justicia y valorar el enorme esfuerzo realizado por este colectivo en tiempos de pandemia. Relataba como a pesar de la falta de planificación de la administración educativa del Gobierno andaluz, el profesorado había realizado un esfuerzo extraordinario en autoformación digital sin los recursos materiales adecuados y un sobre esfuerzo horario para atender al alumnado y a las familias en tiempos de pandemia.

Creo que ahora es de justicia volver a reconocer a nivel social el esfuerzo enorme que el profesorado ha realizado a lo largo de todo el curso simultaneando la enseñanza presencial y la enseñanza on line, según se requería en cada centro educativo y en cada grupo de alumnos según el momento de la pandemia. Las evaluaciones, reuniones de departamento, claustros, atención al alumnado y familias de forma personalizada y on line no siempre ha sido tarea fácil, pero se ha resuelto satisfactoriamente en la inmensa mayoría de los casos por el trabajo vocacional de nuestra profesión de docentes. Nadie ha escatimado tiempo ni recursos propios (internet, ordenadores, formación digital, llamadas telefónicas) en un horario tan flexible que muchas jornadas acababa a altas horas de la noche mandando ejercicios o preparando exámenes.

Vivimos en una sociedad en la que a mi juicio la profesión docente, los maestros, no son valorados adecuadamente. Ya se sabe, estamos en la sociedad del tener, no del ser, por eso son valoradas aquellas profesiones en las que se gana mucho dinero y todos sabemos que los maestros no están precisamente pagados con altos sueldos. Quizás por eso, no somos conscientes como sociedad de la enorme importancia que tienen los maestros en nuestra vida. Como bien dice Andy Rooney, "la mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les recuerdan para el resto de sus vidas".

En el caso concreto del profesorado andaluz, podemos presumir como sociedad de tener a nuestros niños y niñas entregados a los mejores, si miramos las distintas comparativas entre Comunidades Autónomas del Ministerio de Educación en las últimas décadas. Nuestros maestros son los más premiados y los más valorados en proyectos europeos y en nuevas metodologías educativas, siendo la formación del profesorado la clave para mejorar la calidad del sistema educativo. Por eso incluso en tiempos de crisis (2012) cuando muchas comunidades autónomas suprimieron o privatizaron la Formación del profesorado, Andalucía mantuvo su red de 32 centros de formación y legisló un nuevo Decreto de Formación (Decreto 93/2013 de 27 de agosto Boja 170 de 30/08/2013) en el que puso en valor dicha herramienta y dio cabida la formación de las familias.

La innovación metodológica, la creatividad y el compromiso europeo son banderas que identifican a la inmensa mayoría de nuestros maestros y maestras.

Aunque el actual Gobierno andaluz vive sin planificar y sin comprometerse con la escuela pública y ha efectuado un recorte de unidades escandaloso, que por supuesto no afecta a la enseñanza concertada ni a la privada, el compromiso docente permanece aunque es verdad que en muchas ocasiones se echa de menos algún reconocimiento público.

En las oposiciones a funcionario, la Consejería de Educación y Deportes ha vuelto a meter la pata provocando el efecto llamada al ser los primeros en realizar la convocatoria. Este error grave que no se había producido en los últimos años, ha llevado a montar un número exagerado de tribunales y con "nuevos criterios" que llevaran a desplazamientos de funcionarios exagerados en toda la Comunidad Autónoma. Además un número importante de funcionarios interinos verán adjudicadas sus plazas y se quedarán sin trabajo.

Queda un último esfuerzo del profesorado participante en tribunales durante los meses de junio y de julio que les ha llevado a adelantar su dinero, a reservar hoteles, a desplazarse de su provincia en muchos casos, etc. Todo eso por haber ido de listos y ser los primeros en convocar, produciendo el efecto llamada, con todo lo que ello supone.

Me permitirán que esté muy de acuerdo con Guy Kawasaki cuando dice: "Si tienes que poner a alguien en un pedestal, pon a los maestros. Son los héroes de la sociedad".