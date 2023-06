Días pasados me llamó Remedio de los Dolores Magín (en adelante, Reme) para contarme su situación laboral. Como algún lector recordará, trabaja en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País aunque, en realidad, es la pitonisa personal de Pedro Sánchez. Al parecer, le ha echado varías veces las cartas, y en todas las ocasiones salió que, salvo que ocurra alguna extraña eventualidad, el presidente perderá las elecciones. Reme busca trabajo. La vidente tuvo una etapa de colaboradora del fallecido espía ruso Antoni Putin, y ahora quiere volver a las andadas, pero como agente secreto de Cataluña. Ha aplicado descifrando, en clave catalana, una extraña lista de iniciales que siempre empiezan por la I. Ha remitido el documento, debidamente cumplimentado, al correo mossosd’espionatge@generalitat.cat (adjunta copia), y me sugiere que la recomiende: “Por si conservas algún contacto en Barcelona…”.

IA: Inteligencia Artificial, la que adquieren los políticos al triunfar en cualquier elección popular. También, Inés Arrimadas, doble caso de IA: abandonó a su electorado en Cataluña.

IB: Ione Belarra, charlatana feminista, diputada de Podemos: tiene IA en grado superlativo al ser titular, además, de un ministerio (Derechos Sociales).

IC: Insuficiencia cardíaca, la sufren los políticos cuando se caen de las listas electorales o pierden las elecciones. Y, por supuesto, Independencia de Cataluña.

ID: Isabel Díaz (Ayuso) exitosa política madrileña muy españolista con marca propia. Al principio, gozó de IA. Lanza injustos dardos al independentismo catalán.

IE: Íñigo Errejón, político “ex podemita”, hoy de Sumar, partido que ha restado al independentismo catalán la Alcaldía de Barcelona. También, Iván Espinosa, diputado de Vox, quien lleva en las listas a su esposa. Y, curiosamente, la universidad en la que trabaja Begoña Gómez (la mujer de Pedro Sánchez), impartiendo, gracias a la IA, unos cursos sobre África.

IF: En inglés se traduce como “si”, conjunción condicional, … La utiliza el presidente del Gobierno cuando dice con frecuencia, “si hay suerte, gano las elecciones...”.

IG: Igualada, bello pueblo catalán, la sede perfecta para el Ministerio de Igualdad.

IH: Acreditada academia de inglés donde se ha matriculado Feijóo para ser políglota de un idioma no ibérico.

II: Íñigo Íñiguez, primer rey de Pamplona, ciudad nunca más antigua que Barcelona, cuyo condado le precede.

IJ: Instituto de la Juventud. Adscrito al ministerio de IB. Su joven directora tomó posesión del cargo con apenas 26 años de edad, antes ya fue diputada: ahíta de IA.

IK: Ikea.

IL: Al revés, LI, apellido muy común en China, como se puede comprobar en cualquier bazar regentado por chinos.

IM: Irene Montero, pura IA, consecuencia de su condición de diputada por Podemos (propiciada por su pareja Pablo Iglesias), y especialmente como ministra. Responsable de la liberación de más de 100 delincuentes sexuales, y de la reducción de condenas de cerca de 1.150 presos de la misma ralea. Feminista soberbia, se cree infalible y niega su fracaso: carece de IN.

IN: Inteligencia Natural. Escasea entre la clase política estatal, salvo en Cataluña cuyo hecho diferencial la hace congénita y abundante.

(IÑ: No se incluye ya que la Ñ no existe en el idioma catalán).

IO: Con acento en la I, satélite de Júpiter. Para el centralismo madrileño podría estar más cerca que Barcelona.

IP: Internacional Progresista en la que participa Ada Colau. Al revés, PI, Pablo Iglesias, pareja de IM, progresista nacional de salón.

IQ: En inglés, coeficiente intelectual. IM se ha quedado sin IQ en IA. No será candidata a diputada, ni volverá a ser ministra.

IR: Con el pronombre “se” significa irse. IM no se ha podido ir de Sumar, es que no la han dejado entrar en sus listas. Ya no la admitirían ni en IG.

IS: Isa Serra, violenta política “podemita”, asesora de IM en el Ministerio de Igualdad. Al revés, SI. Con acento compone el famoso, solo sí es sí. La IA de IB, IM e IS trajo esta nefasta ley.

IT: Desagradable novela de Stephen King. Ideal para castellanos.

IU: Íñigo Urkullu, alegre lendakari del fraternal País Vasco.

IV: Iniciativa Verds. Grupo ecologista mallorquín pancatalán.

IX: 9 en números romanos.

IY: Instituto de Yoga. Donde IB, IM e IS encontrarán el equilibrio y bienestar de la mente y del cuerpo tras perder de golpe la IA.

IZ: Iceta. Natural de Barcelona, diputado del PSC-PSOE: sin estudios superiores ha llegado a ministro de Cultura. Prueba palmaria de la magia de la IA en la política.

No me gustan las recomendaciones. Además, Reme no las necesita. Y eso que lo mismo ha descifrado la lista con sus cartas del tarot. IN. IA.