Tirón de orejas de Bruselas por Doñana

La oposición de la Unión Europea al plan impulsado por PP, Ciudadanos y Vox para regularizar riegos ilegales en Doñana (casi 1.500 hectáreas) no ha podido ser más clara. La Comisión Europea, a través de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, ha remitido una carta a España en la que se asegura que dicha "desconcertante" iniciativa, que se debatirá el miércoles en el Parlamento andaluz como proposición de ley, provoca un perjuicio a espacios protegidos que llevan años sufriendo un "progresivo deterioro", por lo que amenaza con acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "por segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias". Hay que recordar que el TJUE ya condenó a España en junio de 2021 por su desatención de hábitats protegidos por la legislación europea. Cuesta mucho comprender cómo los tres partidos que forman el pacto de investidura de Juanma Moreno como presidente del Gobierno andaluz han decidido impulsar un proyecto de ley que supone una clara agresión a Doñana, un paraíso natural que la mayoría de los andaluces consideran como parte de su identidad. Más sabiendo, como todo el mundo sabía, que dicha iniciativa iba a contar con la oposición frontal de Bruselas, que en este sentido parece velar mejor por el patrimonio natural andaluz que nuestros propios gobernantes. La única explicación es que estamos ante un gesto claramente electoralista, ya que esta iniciativa cuenta con no pocos apoyos en las localidades del entorno de Doñana. PP, Ciudadanos y Vox deben retirar la proposición de ley no sólo por el bochorno que supondría un tirón de orejas del TJUE, sino por la certeza de que ampliar aún más el riego en Doñana podría condenarla a muerte.