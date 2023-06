Desde el PSOE se ha calificado de “bochornoso” (Alegría) y “acuerdo de la vergüenza” (Montero) el pacto valenciano entre PP y Vox. Siento por Vox la misma simpatía que por Unidas Podemos. Pero me llama la atención que lo digan quienes cogobiernan con Unidas Podemos con el apoyo de ERC y Bildu bajo el liderazgo de quien dijo que aceptar la coalición de gobierno que proponía Pablo Iglesias le llevaría “a no dormir tranquilo por la noche, como al 95% de los españoles”. El peor enemigo de Sánchez es la hemeroteca. Cogobernó con Unidas Podemos, nombró a Pablo Iglesias vicepresidente, se apoyó en Bildu y ERC… Y durmió, y sigue durmiendo, a pierna suelta un sueño tan profundo que no se lo quita ni tan siquiera convocar unas elecciones generales un domingo, 23 de julio, en pleno fin de semana de la primera de las tres grandes quincenas vacacionales que coincide, además, con el largo puente de Santiago en cuatro comunidades autónomas.

Podemos, Unidas Podemos, Vox y los otros partidos que ahora se están sumando son fruto de las duras crisis económicas, agravadas por la pandemia, que se han sucedido tras la gran crisis financiera de 2007-2008, de la desconfianza hacia los dos grandes partidos tras sus escándalos de corrupción y de otros factores en los que se trenzan carencias, sufrimiento, descontento y desafección hacia el sistema: el caldo de cultivo de los populismos de extrema izquierda y extrema derecha. Véase el fenómeno del voto a Marine Le Pen en los antiguos feudos del voto obrero a la izquierda.

La mala política y la mucha corrupción de los dos partidos mayoritarios en tiempos de extrema dureza –no se había vivido una pandemia como la de 2020 desde 1918 ni una crisis financiera como la de 2007-2008 desde 1929– propiciaron la aparición y ascenso de estos partidos populistas de extrema derecha y extrema izquierda. Lo hipócrita es que desde el PSOE y la izquierda mediática se considere vergonzoso que el PP pacte con Vox –hasta el extremo de identificarlos con el fascismo y el franquismo– pero no que ellos cogobiernen con la Unidas Podemos que le quitaba el sueño a Sánchez apoyados por Bildu y ERC. Los titulares que me gustaría leer son como este de ayer: “PP y PSOE han excluido a Vox en la constitución del parlamento regional de Murcia”. Y que ambos hicieran lo mismo con Unidas Podemos, Sumar y compañía.